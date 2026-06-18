Este jueves, a las 13:00 (hora Argentina), República Checa y Sudáfrica se enfrentarán en el Estadio Atlanta en un partido crucial correspondiente a la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026.

Después de perder en sus respectivas aperturas, tanto checos como sudafricanos se encuentran en una encrucijada. Con cero puntos en su cuenta, la necesidad de sumar se convierte en una obligación si desean mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la siguiente fase del torneo.

Sudáfrica comenzó su andar en el Mundial con una derrota de 2-0 frente a México, además de enfrentar la dura baja de dos jugadores clave: Sphephelo Sithole y Themba Zwane, quienes fueron expulsados y no estarán disponibles para este encuentro.

Por su parte, los checos tampoco tuvieron un inicio favorable, cayendo 2-1 ante Corea del Sur a pesar de haber tomado la delantera en el marcador. Este panorama es una motivación extra para ambos equipos, que buscan revertir su suerte.

En la historia, los caminos de Chequia y Sudáfrica solo se han cruzado una vez en un amistoso jugado en diciembre de 1997, que finalizó en empate 2-2. Este próximo duelo será una gran oportunidad para que ambos equipos escriban un nuevo capítulo en sus enfrentamientos.

El árbitro Mary Penso ha sido designada para dirigir este encuentro.

Formato del Mundial 2026

Esta es la 23ª edición del Mundial, marcada por ser la más amplia hasta la fecha, con 48 selecciones compitiendo. Los equipos se dividen en 12 grupos de cuatro, y los dos mejores de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a la fase de eliminación directa.

Próximos partidos

República Checa se enfrentará a México el 24 de junio a las 22:00 (hora Argentina) y Sudáfrica jugará contra Corea del Sur en la misma fecha y horario.

Horario según país

Argentina: 13:00 horas

Colombia y Perú: 11:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas