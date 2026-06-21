El estadio Dallas será el escenario donde Argentina y Austria se verán las caras mañana a las 14:00 (hora Argentina), en un duelo que promete ser electrizante. Este enfrentamiento corresponde a la segunda jornada del grupo J del Mundial 2026.

Ambas selecciones iniciaron su camino en el torneo con triunfos y ocupan la cima de la clasificación del grupo, lo que hace que el ganador se acerque considerablemente a la clasificación para la siguiente ronda.

La Albiceleste tuvo un debut espectacular, venciendo a Argelia por un contundente 3-0 con Lionel Messi como estrella indiscutible, marcando los tres goles y celebrando su partido número 200 en la selección. Este hito lo ha colocado junto a Miroslav Klose como uno de los máximos goleadores de la historia de los Mundiales, reafirmando su papel crucial en la defensa del título.

Por otro lado, Austria tuvo que luchar arduamente para superar a Jordania en su primer partido, logrando una victoria por 3-1. Romano Schmid fue clave al abrir el marcador, antes de que un autogol de Yazan Alarab ampliara la ventaja. Aunque Ali Olwan descontó para Jordania, un penalti convertido por Marko Arnautovic selló el triunfo de Das Team, que ahora busca validar su capacidad frente a uno de los contendientes más fuertes del torneo.

El historial entre ambos equipos es breve, con solo dos encuentros amistosos previos: una memorable victoria argentina por 5-1 en 1980, en donde Diego Maradona destacó con un hat-trick, y un empate 1-1 en 1990.

El árbitro que supervisará el partido será Amin Mohamed Omar.

Formato del Mundial 2026

La edición más reciente del torneo es también la más amplia hasta la fecha, con 48 selecciones compitiendo por primera vez desde el inicio de este evento en Uruguay 1930.

Los equipos están distribuidos en 12 grupos de cuatro, y los dos mejores de cada grupo, junto a los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, donde comenzarán las eliminaciones directas.

Argentina se enfrentará a Jordania en el próximo partido del Mundial, mientras que Austria tendrá a Argelia como rival en su siguiente duelo.

Horarios del encuentro en diferentes países

Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile: 13:00 horas