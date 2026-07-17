Aymeric Laporte, defensor de España: “No viví mi infancia en el entorno que me hubiera gustado y eso tuvo consecuencias”

Previo a la final del Mundial 2026, Aymeric Laporte, el experimentado defensor de la Selección Española y del Athletic Club, ha compartido una sincera reflexión sobre su infancia y cómo esta etapa marcó su personalidad. Con 32 años, el futbolista francés nacionalizado español abrió su corazón y reconoció que hubiera preferido una infancia más estable.

“No viví mi infancia en el entorno que me hubiera gustado y eso tuvo consecuencias”, afirmó el defensor de La Roja en una nota con France Football. Esta confesión revela las dificultades que enfrentó durante sus primeros años y cómo influyeron en su carácter actual.

Aymeric Laporte, defensor de España: “No viví mi infancia en el entorno que me hubiera gustado y eso tuvo consecuencias” EFE

La dura frase de Aymeric Laporte sobre su infancia

Laporte, conocido por su solidez defensiva y elegancia con el balón, no siempre ha tenido una imagen pública extrovertida. Muchos lo describen como una persona reservada o solitaria, y él mismo valida parcialmente esa percepción.

“Cuando escucho que dicen que soy un solitario, hay algo de cierto. No viví mi infancia en el entorno que me hubiera gustado. Y eso ha tenido consecuencias en mi carácter”, explicó el jugador.

Estas declaraciones ponen de manifiesto cómo las experiencias tempranas pueden moldear la forma en que un atleta se relaciona con su entorno, incluso en el mundo del fútbol profesional, donde la presión y la exposición mediática son constantes.

El traslado a España a los 15 años

Uno de los momentos clave en la vida de Aymeric Laporte fue su llegada a España con solo 15 años. El defensa se trasladó desde Francia para unirse a las categorías inferiores del Athletic Club de Bilbao, enfrentando un doble desafío: adaptarse a un nuevo país y hacerlo sin apenas dominar el idioma . Además, se encontró alejado de su familia, lo que sin duda intensificó la sensación de inestabilidad durante su adolescencia.

Este cambio radical, aunque fue el inicio de una brillante carrera, también representó un sacrificio personal importante. Lejos de su núcleo familiar y con barreras idiomáticas y culturales, Laporte tuvo que construir su camino en solitario. Esa experiencia temprana de independencia forzada explicaría, en parte, la personalidad introspectiva que hoy muchos perciben en él.

¿Cómo su infancia tuvo consecuencias en su carácter?

Aymeric no duda en conectar directamente su infancia con aspectos de su forma de ser actual. La falta de un entorno más estable durante sus primeros años dejó huella. En el fútbol, donde el trabajo en equipo es esencial, un carácter más reservado puede interpretarse de diferentes maneras: algunos lo ven como profesionalismo y concentración, mientras que otros lo asocian con cierta distancia emocional.

Aymeric Laporte, defensor de España: “No viví mi infancia en el entorno que me hubiera gustado y eso tuvo consecuencias” EFE

El jugador de la selección española demuestra que, más allá de los títulos y las actuaciones en el campo, los deportistas cargan con historias personales que los hacen más cercanos al público. Su honestidad al hablar de estas “consecuencias” en su carácter humaniza a una figura que suele mantenerse discreta fuera de los terrenos de juego.

La trayectoria futbolística marcada por la resiliencia

A pesar de las dificultades mencionadas, Aymeric Laporte ha construido una carrera destacada. Como pilar defensivo del Athletic Club y pieza fundamental del pase de España a la final de la Copa del Mundo, su profesionalismo y dedicación son incuestionables. Su capacidad para superar los retos de una infancia inestable y una adolescencia marcada por el exilio deportivo habla de una gran fortaleza mental.

En un mundo del fútbol cada vez más atento a la salud mental de los jugadores, las palabras de Laporte cobran especial relevancia. Reconocer que el pasado influye en el presente es un paso valiente que puede inspirar a jóvenes talentos que también enfrentan mudanzas, separación familiar o presiones tempranas.