En el estadio Dallas, Argentina y Jordania se verán las caras mañana a las 23:00 (hora Argentina) en el último encuentro del grupo J del Mundial.

La selección argentina, clasificada y líder de su grupo, llega a este compromiso con la moral alta tras dos contundentes victorias, primero imponiéndose a Argelia 3-0 y luego superando a Austria 2-0. Con seis puntos y sin haber recibido goles, la Albiceleste ha tenido a Lionel Messi como figura destacada, quien continúa afianzando su legado como el máximo goleador de la historia en copas del mundo.

Por otro lado, Jordania afronta este encuentro tras haber sido eliminada, luego de caer en sus dos primeras presentaciones: perdió 3-1 frente a Austria y perdió nuevamente por 2-1 contra Argelia. Sin puntos acumulados y sin opciones para avanzar, el equipo asiático buscará dejar una mejor impresión en su despedida del torneo.

El árbitro designado para este encuentro será István Kovács.

El camino a los dieciseisavos de final

Luego de esta fase de grupos, el primer clasificado enfrentará al tercer puesto de uno de los grupos E, F, G, I, J. El segundo lugar se medirá con el segundo del Grupo A, mientras que el equipo que avance como mejor tercero dependerá de su posición final en la tabla.

Horario Jordania y Argentina, según país

Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas