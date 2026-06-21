Este martes 23 de junio, a las 00:00 (hora Argentina), el estadio San Francisco será testigo de un enfrentamiento decisivo entre Jordania y Argelia, correspondiente a la segunda jornada del grupo J en el Mundial 2026.

La presión por conseguir puntos convierte este choque en una auténtica lucha por la supervivencia. Tras caer ambos en sus debuts, un nuevo revés podría dejar a cualquiera de los equipos en una posición bastante comprometida de cara a la última jornada de la fase de grupos.

En su primer encuentro, Jordania mostró momentos prometedores, aunque no pudo evitar una derrota por 3-1 ante Austria. El equipo asiático logró ilusionarse cuando Ali Olwan anotó un gol que redujo la diferencia, pero un penalti convertido por Marko Arnautovic decidió el destino del partido.

Por otro lado, Argelia enfrentó un duro inicio contra la vigente campeona, Argentina, y cedió ante su poderío con un claro 3-0, donde Lionel Messi brilló con un triplete. A pesar de este descalabro, los argelinos están decididos a olvidar este tropiezo y concentrarse en un partido clave para sus aspiraciones en el torneo.

Históricamente, Argelia tiene la ventaja en su enfrentamiento directo con Jordania, habiendo ganado dos de los cuatro partidos disputados, mientras que Jordania ha logrado una victoria y hay un empate en el historial. Sin embargo, será la primera vez que ambos equipos se encuentren en una Copa del Mundo.

El árbitro del encuentro será Slavko Vincic, quien se encargará de dirigir este partido que podría definir el futuro de ambos en el torneo.

Formato del Mundial 2026

Esta edición es la más amplia en la historia, con 48 equipos participando por primera vez. Están organizados en 12 grupos de cuatro selecciones. Los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a dieciseisavos de final, donde comenzarán los eliminatorios por el título.

Próximos partidos

Jordania se enfrentará a Argentina el 27 de junio a las 23:00 (hora Argentina), mientras que Argelia se medirá con Austria el mismo día a la misma hora.

Horarios por país

Argentina: 00:00 horas

Colombia y Perú: 22:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 23:00 horas