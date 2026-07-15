En otro partido lleno de épica, Argentina le volvió a ganar a Inglaterra

Una multitud se congregó en el Obelisco porteño tras la victoria de la Selección nacional ante Inglaterra en el marco del Mundial 2026 donde, tras imponerse con un 2 - 1, Argentina consiguió un lugar en la final y se enfrentará a España el próximo domingo.

El microcentro porteño se convirtió en el principal escenario de celebración y replica puntos en todo el país. Miles de personas celebran este miércoles un nuevo logro de los dirigidos por Scaloni que dieron vuelta un partido agónico, luego de que su rival se había puesto en ventaja en el inicio del enfrentamiento.

Hinchas argentinos festejando el pase a la final de la Selección NA

El fenómeno que marca una nueva celebración, ya había tenido lugar el pasado domingo 13 de julio, luego del encuentro de la albiceleste ante Suiza, donde el seleccionado sacó una diferencia de 3 goles ante 1 de su contrincante y, en esa instancia, había clasificado a semifinales, instancia que ya quedó atrás.

La emoción de los jugadores y de los fanáticos quedó plasmado en las calles de la Ciudad de Buenos Aires y en cada rincón. No obstante, la celebración principal se ancló alrededor del monumento que, por seguridad, presenta una valla de contención redondeada alrededor.

Como parte de estas medidas de prevención, se movilizaron 800 efectivos de la Policía de la Ciudad, además de funcionarios pertenecientes a las áreas de Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR) y patrullas en moto del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM), junto con brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y personal de las Comisarías Vecinales 1B y 1D.

Ante este escenario, se recomienda a los automovilistas evitar por completo la circulación por la zona céntrica y desviar sus recorridos desde la altura de la Avenida Callao.

Los clásicos “Muchachos”, “El que no salta es un inglés” y “Olé, olé, olé, Messi, Messi”, junto con el nuevo tema de la Albiceleste “La cuarta estrella”, se mezclaron con bocinazos y banderas argentinas que cubrieron la Avenida 9 de Julio.