En la segunda jornada del Grupo L del Mundial, Inglaterra se enfrenta hoy a Ghana a las 17:00 (hora Argentina) en el estadio de Boston.

Ambos equipos comenzaron su participación mundialista con un pie derecho, cosechando victorias en sus respectivos debuts, y comparten la cima del grupo con tres puntos cada uno. Este prometedor choque promete ser uno de los más intrigantes del torneo, ya que una victoria acercaría a uno de los dos equipos a los dieciseisavos de final.

El combinado inglés, dirigido por Thomas Tuchel, mostró su capacidad ofensiva en su primer encuentro, donde vencieron a Croacia por 4-2. Harry Kane brilló en esa ocasión con un doblete, mientras Jude Bellingham y Marcus Rashford también aportaron al marcador. Sin embargo, la defensa del equipo dejó algunas dudas que Ghana podría aprovechar.

Del otro lado, Ghana logró una angustiosa victoria ante Panamá por 1-0, gracias a un gol decisivo de Caleb Yirenkyi en el minuto 94. Aunque el juego no fue del todo emocionante, la intensidad del final mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos.

Este será el primer choque mundialista entre Europa y África en la historia de la Copa del Mundo. Su único encuentro previo fue un amistoso en 2011, que concluyó en empate 1-1.

El árbitro designado para esta emocionante contienda es Héctor Martínez Sorto.

Formato del Mundial 2026

Esta edición del torneo es la más extensa, con 48 selecciones compitiendo por primera vez desde su inicio en 1930. Los equipos están organizados en 12 grupos de cuatro, donde los dos primeros de cada grupo, junto a los ocho mejores terceros, avanzarán a la siguiente instancia de eliminación directa.

Próximos compromisos de Inglaterra y Ghana

Inglaterra se medirá contra Panamá el 27 de junio a las 18:00 (hora Argentina). Por su parte, Ghana jugará contra Croacia en la misma fecha y hora.

Horario del partido por país

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas