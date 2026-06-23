Cabo Verde recibirá a Arabia Saudita en el estadio Houston este viernes 26 de junio a las 21:00 (hora Argentina). Esta será la tercera y última jornada del Grupo H, donde todavía existe la posibilidad para los cuatro equipos de clasificar a la siguiente ronda.

Hasta ahora, el conjunto caboverdiano se ha mostrado fuerte y ha logrado mantener viva la esperanza de avanzar, sumando dos puntos gracias a dos empates: uno inicial sin goles ante España y otro emocionante 2-2 contra Uruguay. Con una victoria, Cabo Verde podría consagrarse como una de las sorpresas del torneo.

Por otro lado, Arabia Saudita se encuentra en una difícil situación: solo ha acumulado un punto en sus dos partidos, comenzando con un empate 1-1 frente a Uruguay, pero sufriendo una fuerte caída con una derrota de 4-0 ante España. Los árabes saben que necesitan sumar de a tres para poner en jaque sus posibilidades de clasificación y estarán atentos a los resultados del otro encuentro del grupo.

El camino a los dieciseisavos de final

La fase de grupos determinará que el equipo que termine en primer lugar se enfrente al tercer clasificado de los grupos E, F, G, I o J. El segundo lugar se medirá con el segundo del Grupo A, mientras que el mejor tercero competirá según su posición y las clasificaciones finales.

Horario Cabo Verde y Arabia Saudita, según país