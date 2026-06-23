Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 23 de junio de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.421,47 pesos colombianos.

En el mercado del Dólar, la cotización cayó -1.08% en la última semana y acumula un descenso de -12.80% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 7.34%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.28%.

En la última sesión, la cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días el comportamiento fue volátil: comenzó con dos avances, siguieron dos retrocesos, luego un repunte, dos caídas, dos avances y cierre en retroceso, para un balance neto casi neutro.

La cotización del Dólar muestra una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es esencial tener en cuenta que pueden imponer recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes aspectos: