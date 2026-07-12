Este martes 14 de julio, a las 16:00 horas (hora Argentina), Francia y España se verán las caras en el estadio Dallas, en un partido que promete ser espectacular y clave para la Copa del Mundo. Ambos equipos llegan a esta semifinal tras demostrar una gran calidad futbolística en los partidos anteriores, con la mira puesta en el gran premio: un boleto para la final.

La histórica rivalidad entre estos dos gigantes del fútbol europeo añade más tensión a este encuentro, que coincide con la semifinal de la Eurocopa 2024, donde los españoles se impusieron 2-1 a los franceses. La lista de actuaciones sobresalientes en el Mundial 2026 destaca a ambos equipos, que han eliminado a Bélgica y Marruecos, respectivamente, para asegurar su lugar en esta instancia.

Francia en la Copa del Mundo

Con esta siendo la octava vez que los Bleus alcanzan las semifinales y la tercera consecutiva, las expectativas son altas para el equipo de Didier Deschamps. Francia, campeona en 2018 y subcampeona en 2022, llega con un récord ideal tras ganar los seis partidos disputados en este Mundial. Sus victorias incluyen a Senegal (3-1), Irak (3-0), Noruega (4-1), Suecia (3-0), Paraguay (1-0) y Marruecos (2-0).

Los datos estadísticos refuerzan su potencial ofensivo, siendo el equipo que más goles ha anotado (16), con el mayor número de asistencias (14) y disparos (110). Además, Kylian Mbappé, máximo goleador en la historia del equipo en Mundiales, ha alcanzado un total de 20 goles.

La situación de España

La Roja vivirá un momento significativo al ser solo la segunda vez que llega a semifinales en un Mundial, recordando su triunfo en 2010 en Sudáfrica. El equipo dirigido por Luis de la Fuente se presenta invicto, habiendo recibido solo un gol en el torneo. Comenzaron con un empate ante Cabo Verde (0-0) y desde entonces han vencido a Arabia Saudita (4-0), Uruguay (1-0), Austria (3-0), Portugal (1-0) y Bélgica (2-1).

Además, España ha mostrado una excelente capacidad de pase, liderando el torneo con 3971 pases acertados, y cuenta con varios de los más destacados pasadores, entre ellos Rodri y Pau Cubarsí.

Historial de encuentros entre Francia y España

Enfrentamientos previos han dado lugar a una intensa rivalidad, con más de 35 partidos jugados. Sin embargo, solo uno de esos encuentros se ha llevado a cabo en la historia de los Mundiales, donde Francia salió vencedor con un 3-1 en los octavos de final de 2006.

Resultados previos en el Mundial

Francia: Fase de Grupos: Francia 3 vs Senegal 1 (16 de junio) - Frase de Grupos: Francia 3 vs Irak 0 (22 de junio) - Noruega 1 vs Francia 4 (26 de junio) - Dieciseisavos de Final: Francia 3 vs Suecia 0 (30 de junio) - Octavos de Final: Paraguay 0 vs Francia 1 (4 de julio) - Cuartos de Final: Francia 2 vs Marruecos 0 (9 de julio)

España: Fase de Grupos: España 0 vs Cabo Verde 0 (15 de junio) - Fase de Grupos: España 4 vs Arabia Saudita 0 (21 de junio) - Uruguay 0 vs España 1 (26 de junio) - Dieciseisavos de Final: España 3 vs Austria 0 (2 de julio) - Octavos de Final: Portugal 0 vs España 1 (6 de julio) - Cuartos de Final: España 2 vs Bélgica 1 (10 de julio)

Horario del partido en diferentes países

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas