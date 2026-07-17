España y Argentina dejaron atrás exigentes semifinales y disputarán la gran final del Mundial 2026. La Roja buscará su segunda estrella, mientras que la Albiceleste intentará defender el título obtenido en Catar 2022 y conquistar su cuarta Copa del Mundo.

La final del Mundial 2026 ya tiene a sus protagonistas. España y Argentina superaron dos exigentes semifinales y definirán el título en un duelo entre dos selecciones que llegan en un gran momento futbolístico. El conjunto europeo intentará conquistar su segundo campeonato del mundo, mientras que la Albiceleste buscará retener la corona obtenida en Catar 2022 y sumar una nueva estrella a su historia.

La Roja consiguió el boleto a la definición el 14 de julio al derrotar 2 a 0 a Francia. El equipo dirigido por Luis de la Fuente controló el desarrollo del partido desde el inicio, mostró solidez defensiva y volvió a demostrar la identidad de juego que lo acompañó durante todo el torneo para eliminar al vigente subcampeón del mundo.

Camino de España: una campaña que recuerda a la de 2010

La clasificación tiene un fuerte valor simbólico para el fútbol español. Será apenas la segunda final mundialista de su historia, luego de la conquistada en Sudáfrica 2010, cuando un gol de Andrés Iniesta en el tiempo suplementario le dio el triunfo por 1 a 0 sobre Países Bajos y el primer título mundial para España.

La Roja disputará su segunda final mundialista, 16 años después del título conseguido en Sudáfrica 2010.

En esta edición del Mundial, España volvió a exhibir las características que la distinguieron durante los últimos años: posesión de pelota, presión alta, circulación rápida y una defensa sólida. A lo largo de la fase eliminatoria fue superando rivales de gran jerarquía hasta llegar nuevamente al partido decisivo, 16 años después de aquella consagración histórica.

El equipo de Luis de la Fuente también confirmó el gran momento que atraviesa el fútbol español. Tras conquistar la Eurocopa 2024, la selección llegó al Mundial como una de las principales candidatas y logró responder a las expectativas con una campaña sólida y regular.

Argentina va por el bicampeonato y otra página histórica

La Selección argentina obtuvo su clasificación un día más tarde, el 15 de julio, al vencer 2 a 1 a Inglaterra en una semifinal intensa y cambiante. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni volvió a mostrar personalidad en los momentos decisivos y consiguió el gol del triunfo sobre el final del encuentro para asegurar su lugar en la definición.

Con esta clasificación, Argentina disputará la séptima final de un Mundial en su historia. Anteriormente llegó a las definiciones de 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 y 2022. En total obtuvo tres títulos, 1978, 1986 y Catar 2022, y buscará sumar el cuarto, con el que igualaría a Italia en el historial de campeones del mundo.

El ciclo de Lionel Scaloni continúa ampliando una de las etapas más exitosas del seleccionado argentino. Desde 2021, el equipo conquistó la Copa América, la Finalissima, el Mundial de Catar 2022 y una nueva Copa América, consolidando una generación que combina futbolistas experimentados con jóvenes que se incorporaron en los últimos años.

La final enfrentará a dos selecciones con trayectorias distintas, pero con el mismo objetivo. España buscará repetir la conquista lograda en 2010, mientras que Argentina intentará convertirse en bicampeón del mundo, un logro que ninguna selección consigue desde Brasil, que ganó de manera consecutiva los Mundiales de 1958 y 1962.

Más allá del resultado, el encuentro definirá un nuevo capítulo en la historia grande de la Copa del Mundo.