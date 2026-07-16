Confirmado | Estas son las 5 provincias más caras para comprar una vivienda en España: Madrid supera los 4000 euros por metro cuadrado (Fuente: Shutterstock)

Adquirir una vivienda en España sigue siendo uno de los principales desafíos económicos que atraviesa la población, debido a la fuerte disparidad entre la escasa oferta y el exceso de demanda, sumada al aumento del precio de las viviendas respecto a los salarios y a las altas barreras de entrada al mercado.

Esto se debe a que las entidades bancarias suelen financiar solamente el 80% del valor del inmueble y requieren un ahorro importante para alcanzar el precio total y cubrir los impuestos y gastos de escrituración.

En este contexto, la última Estadística de Valor Tasado de la Vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, correspondiente al primer trimestre de 2026, concluyó que el valor medio de la vivienda en el país alcanzó los 2315,7 euros por metro cuadrado, con un aumento interanual del 13,9%.

Además, el valor tasado aumentó un 3,8% respecto al último trimestre de 2025 y alcanzó un nuevo máximo histórico desde el comienzo de los registros oficiales. Asimismo, el informe analizó cuáles son las cinco provincias con los valores tasados más altos para adquirir una vivienda.

¿Cuáles son las 5 provincias más caras para adquirir una vivienda?

Según el informe, estas cinco provincias presentaron los valores medios tasados de vivienda más altos:

Madrid: encabeza el ranking nacional como la provincia más cara y es la única que supera la barrera de los 4000 euros por metro cuadrado. Específicamente, el valor se situó en 4047,5 euros, tras registrar una subida interanual del 16,4%. Baleares: ocupa la segunda posición, con un valor medio de 3885,6 euros por metro cuadrado. El archipiélago presenta una fuerte presión sobre el mercado debido a su elevado nivel de turismo y a la escasez de suelo disponible para desarrollar nuevas promociones, lo que contribuye al alza de los precios. Guipúzcoa: se sitúa en el tercer puesto, con un valor medio de 3419,7 euros por metro cuadrado, lo que la convierte en la provincia vasca con mayor coste inmobiliario y la única de la comunidad autónoma que supera los 3000 euros. Barcelona: posee un valor medio de 3207,7 euros por metro cuadrado, aunque existen importantes diferencias territoriales entre las provincias de Cataluña. Málaga: esta provincia andaluza se sitúa en el quinto lugar, con un valor medio de 2988 euros por metro cuadrado. El atractivo turístico, la demanda internacional y el desarrollo económico de la Costa del Sol convierten a esta zona en una de las regiones con los precios de vivienda más altos de su comunidad autónoma.

Asimismo, es importante destacar que estos datos no representan exactamente el precio final de compraventa, sino el valor tasado medio de la vivienda libre. Es decir, se elaboran a partir de tasaciones utilizadas en operaciones hipotecarias, aunque resultan útiles para analizar la evolución territorial del mercado residencial.

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¿Qué tipo de vivienda aumentó más de precio?

El encarecimiento de la vivienda afectó tanto a los inmuebles nuevos como a aquellos de mayor antigüedad. Durante el primer trimestre de 2026, las viviendas libres de hasta cinco años alcanzaron un valor medio de 2685,2 euros por metro cuadrado, tras registrar una subida interanual del 12,8%.

Por otro lado, las viviendas de más de cinco años se situaron en los 2303,8 euros por metro cuadrado, con un incremento del 13,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

En el caso de la vivienda protegida, el aumento fue más moderado. El valor medio alcanzó los 1222,3 euros por metro cuadrado, una cifra considerablemente inferior a la registrada por la vivienda libre.

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¿Cuáles son las zonas más accesibles para adquirir una vivienda en España?

El precio de la vivienda varía significativamente dependiendo de la región de España. Por ejemplo, en Andalucía, el valor medio por metro cuadrado ronda los 1900 euros.

Sin embargo, el panorama presenta grandes diferencias entre las provincias de la comunidad autónoma. Mientras que Málaga se ubica en el quinto puesto del ranking nacional, Jaén es la provincia andaluza más barata y ni siquiera alcanza los 900 euros por metro cuadrado.

Asimismo, el archipiélago de Canarias también experimenta una revalorización de su mercado residencial, debido a que Santa Cruz de Tenerife posee un valor medio superior a los 2260 euros por metro cuadrado.

En cuanto a las zonas más económicas del mercado residencial, las provincias del interior concentran algunas de las viviendas más asequibles del país. En Castilla-La Mancha destacan Ciudad Real y Cuenca, donde el coste del metro cuadrado se encuentra por debajo de los 1000 euros.

De forma similar, en Castilla y León sucede algo parecido, ya que Zamora se encuentra entre las provincias más baratas a nivel nacional. Otro de los casos es Extremadura, una región donde los valores medios no superan los 1000 euros por metro cuadrado, como sucede en Cáceres y Badajoz.

De esta forma, los datos muestran una importante brecha territorial en el mercado residencial español, con diferencias de más de 3000 euros por metro cuadrado entre las provincias más caras y las zonas más asequibles del país.