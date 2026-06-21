A las 17:00 horas (hora Argentina) del próximo martes 23 de junio, se llevará a cabo un partido emocionante en el estadio Boston, donde Inglaterra se medirá ante Ghana. Este encuentro, correspondiente a la segunda jornada del grupo L del Mundial, es crucial para ambas selecciones que llegaron a este partido con una victoria en su primer juego, compartiendo actualmente el liderato del grupo con tres puntos cada una.

Inglaterra comenzó su camino en la Copa del Mundo con un destacado triunfo por 4-2 frente a Croacia, donde Harry Kane brilló al anotar dos goles, mientras que Jude Bellingham y Marcus Rashford también dejaron su marca en el marcador. Aunque la propuesta ofensiva del equipo dirigido por Thomas Tuchel fue impresionante, algunas falencias defensivas han generado cuestionamientos sobre su solidez.

Por el contrario, Ghana logró una victoria agónica ante Panamá, obteniendo el triunfo por 1-0 gracias a un gol de Caleb Yirenkyi en el cuarto minuto del tiempo añadido. A pesar de que el partido no ofreció muchas ocasiones claras, el desenlace mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos hasta el final.

Este encuentro será histórico, ya que es la primera vez que ambas selecciones se enfrentan en una Copa del Mundo. Su único choque previo fue un amistoso que se celebró el 29 de marzo de 2011 en Wembley, donde el resultado final fue un empate 1-1.

Formato del Mundial 2026

La edición número 23 de este torneo será la más amplia de la historia, con 48 participantes, lo que marca un hito desde la primera edición en 1930. Las selecciones se distribuyen en 12 grupos de cuatro equipos, y los dos mejores de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, se clasificarán a los dieciseisavos de final.

Los ocho mejores terceros tendrán enfrentamientos con los líderes de los grupos E, G, I, K y L, mientras que los restantes tres se enfrentarán a los primeros de los grupos A, B y D, donde estarán los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

Próximos partidos

Inglaterra: Fecha 3 - vs Panamá, 27 de junio a las 18:00 (hora Argentina).Ghana: Fecha 3 - vs Croacia, 27 de junio a las 18:00 (hora Argentina).

Horarios según país