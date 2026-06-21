El miércoles 24 de junio, Escocia se medirá ante Brasil en el último partido del Grupo C del Mundial, con el inicio programado para las 19:00 (hora Argentina) en el estadio Miami.

Con el desenlace del Grupo C a la vista, ambos equipos lucharán por un lugar en la siguiente fase del torneo. Brasil, conocido como la Canarinha, lidera la tabla con cuatro puntos gracias a su superior diferencia de gol, mientras que los escoceses están en segundo lugar con tres puntos, aún con opciones de avanzar.

Después de un empate 1-1 en su primer juego contra Marruecos y una contundente victoria 3-0 frente a Haití, Brasil está en la cima y buscará consolidar su lugar en los dieciseisavos de final. Por otro lado, Escocia arrancó su participación con un triunfo 1-0 sobre Haití, pero cayó 1-0 ante Marruecos en su último encuentro, lo que significa que necesitarán una victoria para mantener vivas sus esperanzas de clasificación.

Camino a la fase de eliminación directa

El primer clasificado del grupo se enfrentará al tercer lugar de uno de los grupos E, F, G, I o J, mientras que el segundo se medirá contra el segundo clasificado del Grupo A. El rival que le toque al equipo que logre avanzar como uno de los mejores terceros dependerá de su posición final y la distribución de los clasificados en los otros grupos.

Horarios del partido por país

Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas