En la noche de hoy, a partir de las 22:00 (hora Argentina), Argentina y Suiza se enfrentarán en el estadio Kansas City por un lugar en las semifinales del Mundial.

El equipo argentino, defensor del título y el único representante sudamericano que aún continúa en la competición, chocará con La Nati, que aspira a lograr el avance a semifinales por primera vez en la historia de su selección.

Argentina llega a este importante encuentro tras un emocionante partido en octavos de final donde logró revertir un 2-1 ante Egipto para ganar por 3-2. En esta edición, Lionel Messi sigue destacándose como el goleador del torneo, con un total de nueve goles, elevando su increíble cuenta a 21 goles en Copas del Mundo.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni ha tenido una ruta sólida hasta aquí, destacándose en la fase de grupos con triunfos contundentes, incluyendo una victoria de 3-0 sobre Argelia y un 2-0 ante Austria, para finalizar con un 3-1 ante Jordania, asegurando su avance con puntaje perfecto. En la ronda anterior, se vieron obligados a luchar arduamente para superar a Cabo Verde.

Con la historia de sus títulos en 1978, 1986 y 2022 en mente, la Albiceleste busca además el desafío de convertirse en bicampeón consecutivo, algo que solo Italia y Brasil han logrado hasta el momento.