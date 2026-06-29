A las 22:00 (hora Argentina), el estadio Monterrey será testigo de un emocionante encuentro entre Países Bajos y Marruecos, en lo que promete ser un emocionante partido de 16avos de final del Mundial.

Ambos equipos tienen el mismo objetivo claro: avanzar en su lucha por el codiciado título. Países Bajos se presenta en esta fase tras dominar el Grupo F. Su trayecto en la fase de grupos comenzó con un complicado 2-2 contra Japón, seguido de una aplastante victoria 5-1 sobre Suecia y culminando con un triunfo 3-1 ante Túnez, lo que le valió el primer lugar en su grupo.

Bajo la dirección de Ronald Koeman, el equipo neerlandés está en su duodécima cita mundialista. Países Bajos anhela reescribir la historia y conquistar finalmente el título, que se les ha escapado en tres finales: 1974 en Alemania, 1978 en Argentina y 2010 en Sudáfrica. En su última participación, llegaron hasta los cuartos de final, y hoy buscan seguir en la lucha.

Marruecos, por su parte, alcanzó esta etapa al finalizar como segundo en el Grupo C. Su camino comenzó con un valioso empate 1-1 ante Brasil, después se impusieron 1-0 a Escocia y cerraron su fase de grupos con una contundente victoria 4-2 sobre Haití.

Los Leones del Atlas están en su séptima Copa del Mundo y han competido de manera consecutiva en las últimas tres ediciones. La más reciente fue memorable, pues hicieron historia en Qatar 2022 al convertirse en la primera selección africana y árabe en llegar a las semifinales, terminando en el cuarto lugar.

Históricamente, ambos equipos se han cruzado en tres ocasiones, con un saldo favorable para Países Bajos que cuenta con dos victorias y un empate. El más recordado de estos enfrentamientos ocurrió en la fase de grupos de la Copa del Mundo de 1994, donde ambos equipos terminaron igualando 2-2.

Horarios de Países Bajos y Marruecos según país

Argentina: 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas