Copa Mundial FIFA 2026 | A qué hora es la Ceremonia de Apertura este jueves 11 de junio: dónde verlo gratis.

El esperado encuentro entre Ecuador y Curazao se llevará a cabo el sábado 20 de junio en el estadio Kansas City, a las 21:00 horas (hora Argentina). Este será un choque inédito en la historia de los mundiales, y ambos equipos necesitan urgentemente una victoria para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a los octavos de final del torneo.

La selección ecuatoriana, conocida como La Tri, busca recuperarse de una dolorosa derrota en su primer encuentro, donde sufrió un 1-0 ante Costa de Marfil, gracias a un gol de Amad Diallo en el minuto final del partido. Este resultado no solo acabó con una racha impresionante de 19 partidos sin perder, sino que también dejó a la selección dirigida por Sebastián Beccacece en una situación difícil.

Por su parte, Curazao llega a este compromiso luego de una intensa derrota 7-1 frente a Alemania, donde, a pesar del marcador abultado, Livano Comenencia logró marcar el primer gol del país en una Copa del Mundo, un hito destacado en su debut mundialista. También se registró la notable participación de Dick Advocaat, quien se convirtió en el entrenador de mayor edad en participar en un partido de la Copa del Mundo, con 78 años y 260 días.

El árbitro en este importante partido será Ning Ma, quien se espera haga valer su experiencia para mantener el juego justo y competitivo.

Formato del Mundial 2026

La actual edición del Mundial es la más extensa de su historia, con un total de 48 selecciones compitiendo, repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos mejores de cada grupo avanzarán, junto con los ocho mejores terceros, a la fase de eliminación directa.

Próximos encuentros

Ecuador se enfrentará a Alemania el 25 de junio a las 17:00 (hora Argentina), mientras que Curazao también jugará ese mismo día contra Costa de Marfil a la misma hora.

Horario en otros países