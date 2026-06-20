Este viernes a las 21:00 (hora Argentina), Ecuador se enfrentará a Curazao en el estadio Kansas City como parte de la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026.

La selección ecuatoriana y la escuadra de Curazao cierran la segunda fecha del grupo en un duelo que marca su primer enfrentamiento en la historia. Después de perder en sus respectivos debuts, ambas selecciones afrontan el partido con la presión de obtener una victoria para mantener vivas sus chances de avanzar a la siguiente fase del torneo.

Ecuador sufrió un golpe duro en su primer encuentro, cayendo 1-0 ante Costa de Marfil gracias a un gol de Amad Diallo en el último minuto. Esta derrota rompió una serie impresionante de 19 partidos sin perder, lo que añade más presión sobre el equipo dirigido por Sebastián Beccacece.

Curazao, por su parte, también se vio superado en su debut, sufriendo una derrota abultada de 7-1 frente a Alemania. A pesar del resultado, el país vivió un momento histórico cuando Livano Comenencia anotó el primer gol de Curazao en una Copa del Mundo, lo que dejó una huella en la memoria de sus aficionados. Además, Dick Advocaat, su entrenador, logró un récord al convertirse en el técnico más longevo en dirigir un encuentro mundialista.

El árbitro del partido será Ning Ma, quien se encargará de vigilar el desarrollo del juego.

Formato del Mundial 2026

Este evento es la primera edición con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada grupo, junto a los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, donde comenzarán los partidos de eliminación directa para luchar por el título.

Próximos partidos

Ecuador se medirá en su próximo encuentro contra Alemania el 25 de junio a las 17:00 (hora Argentina).

Curazao enfrentará a Costa de Marfil el mismo día y a la misma hora.

Horario según país

Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas