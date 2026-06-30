El partido correspondiente a la llave 10 del Mundial se disputará hoy a las 14:00 (hora Argentina) en el estadio Dallas.

Este encuentro pone frente a frente a Costa de Marfil y Noruega, dos selecciones que vienen de completar fases de grupos muy competitivas y que han mostrado un rendimiento notable en el ámbito ofensivo. Cabe destacar que este será el primer enfrentamiento entre estos dos equipos en la historia del fútbol.

Costa de Marfil logró avanzar a los 16avos tras un desempeño sólido que le permitió ocupar el segundo lugar en el Grupo E. En esta etapa, sumó victorias significativas, como el 2-0 ante Curazao y un triunfo crucial por 1-0 contra Ecuador, aunque sufrió una derrota estrecha por 2-1 frente a Alemania.

Esta es la cuarta ocasión en la que el conjunto africano participa en un Mundial, consolidándose como un competidor fuerte en el escenario internacional después de sus anteriores participaciones en 2006, 2010 y 2014.

Por su parte, Noruega, que regresa a la Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, avanzó desde el Grupo I, destacándose por su capacidad de anotación. La selección europea logró victorias importantes, incluyendo un contundente 4-1 ante Irak y un 3-2 contra Senegal, a pesar de caer 4-1 ante Francia en un encuentro muy exigente.

Noruega busca superar la fase de grupos por primera vez desde sus participaciones en 1938, 1994 y 1998, donde logró llegar a los octavos de final en dos ocasiones.

El árbitro del partido será Jesús Valenzuela Sáez.

Horario del partido según país

Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas