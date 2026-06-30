La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este martes, 30 de junio de 2026 en México es de 17.46 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.06%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.5 pesos y un mínimo de 17.45 pesos.

La cotización del Dólar registró una leve caída semanal de -0.54% y un descenso anual de -6.91%, lo que sugiere una tendencia bajista en el periodo.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En 10 días, la cotización del Dólar mostró una leve tendencia alcista: seis alzas y cuatro bajas; inició con dos subas, luego una baja, tres subas, otra baja, una suba y dos bajas finales.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue de 7.88%, superando la volatilidad anual de 7.58%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, con un aumento constante en comparación con los dos días anteriores. Esta tendencia ascendente se indica con un dato de -1 positivo, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otros activos.

La estabilidad de esta tendencia positiva en los últimos días puede reflejar un aumento en la demanda del Dólar, impulsada por factores económicos o políticos que generan confianza entre los inversores.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.