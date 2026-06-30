ElEuro y dólar cotiza a 1.141 USD este martes, 30 de junio de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de -0,11% en relación con el último día.

En la última semana, el euro frente al dólar avanzó 0.45%, pero en el último año acumula una variación de -1.71%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva, reflejando un aumento respecto a los días anteriores. Este incremento sugiere un fortalecimiento en la confianza hacia la economía local y una mayor demanda de la moneda extranjera.

En contraste, el comportamiento de la moneda en días previos había mostrado fluctuaciones, pero la tendencia actual sugiere un cambio favorable. Este escenario puede influir en decisiones de inversión y en la planificación económica de negocios.

El análisis de esta tendencia indica que la economía podría estar en una fase de recuperación, lo que podría generar expectativas optimistas entre los inversionistas.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el dólar fue del 2.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 5.58%.

Fuente: narrativas-co

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.