El sábado 27 de junio, a las 20:30 (hora Argentina), Colombia se medirá ante Portugal en el estadio Miami, en un encuentro crucial correspondiente a la tercera jornada del Grupo K del Mundial.

A pesar de que ambos países ya han asegurado su lugar en los 16avos de final, la disputa por el primer puesto del grupo sigue siendo un objetivo vital para ambos equipos.

Colombia ha tenido un inicio de torneo impecable, comenzando con una victoria contundente de 3-1 ante Uzbekistán y luego logrando un ajustado triunfo de 1-0 frente a la República Democrática del Congo, lo que les permite llegar a este encuentro con confianza y una sólida base.

Por su parte, Portugal comenzó su andadura con un empate 1-1 ante la República Democrática del Congo, pero se recuperó de manera impresionante en su siguiente partido, aplastando a Uzbekistán con un abultado 5-0, lo que les asegura un lugar destacado en la tabla.

El árbitro designado para este crucial enfrentamiento será Alireza Faghani.

Rumbo a los dieciseisavos de final

El primer clasificado en el grupo se enfrentará al tercer puesto de uno de los grupos E, F, G, I o J, mientras que el segundo puesto se medirá con el segundo del Grupo A. El destino del equipo que avance como mejor tercero dependerá de su posición final en la tabla de terceros y la configuración de los clasificados.

Horarios de Colombia y Portugal según el país

Argentina: 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas