Colombia se medirá contra la República Democrática del Congo el martes 23 de junio a las 23:00 (hora Argentina) en el estadio Guadalajara, en un emocionante encuentro correspondiente a la segunda jornada del grupo K del Mundial 2026.

La selección colombiana llega como líder tras haber iniciado el torneo con una clara victoria 3-1 sobre Uzbekistán. Aunque el resultado fue favorable, el equipo de Néstor Lorenzo tuvo que esforzarse para superar a un rival que mostró resistencia durante gran parte del encuentro. Este triunfo otorga a Colombia confianza para afrontar un partido que podría ser determinante en su trayectoria hacia la fase de eliminación directa.

Por su parte, RD Congo también dejó una buena impresión al empatar 1-1 contra Portugal en su primer compromiso del Mundial. Los Leopardos demostraron una sólida disciplina táctica y un notable orden defensivo, lo que les permitirá competir con ambición ante Colombia.

Este encuentro no solo se presenta como una nueva oportunidad para ambas selecciones, sino que también marca su primer enfrentamiento en la historia de los mundiales, lo que añade un toque especial a la contienda.

Formato del Mundial 2026

La edición 23 del torneo es la más extensa hasta la fecha, incorporando 48 selecciones por primera vez en la historia del fútbol mundial. Los equipos están organizados en 12 grupos de cuatro, de donde los dos primeros avanzarán junto a los ocho mejores terceros a los dieciseisavos de final, comenzando así la fase de eliminación que conducirá al título.

Próximos Partidos

Colombia: Grupo K - Fecha 3: vs Portugal: 27 de junio - 20:30 (hora Argentina)

RD Congo: Grupo K - Fecha 3: vs Uzbekistán: 27 de junio - 20:30 (hora Argentina)

Horarios según país

Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas