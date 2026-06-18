El emocionante choque entre Brasil y Haití tendrá lugar mañana a las 21:30 (hora Argentina) en el estadio Filadelfia, en el marco de la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026. Este encuentro es clave para determinar el futuro de ambas selecciones en el torneo.

La Canarinha, que quiere encaminar su ruta hacia los octavos de final, busca mejorar tras su reciente empate 1-1 frente a Marruecos. En ese partido, Brasil reservó un punto tras un duelo complicado, donde el debutante Ismael Saibari abrió el marcador para el conjunto africano antes de que Vinícius Júnior lograra la igualdad.

Por otro lado, Haití llega a este partido con la urgencia de sumar puntos después de una derrota 1-0 contra Escocia. A pesar de ofrecer una buena resistencia en su primer partido, un gol de John McGinn en la primera mitad dejó a Les Grenadiers en una situación complicada que buscan revertir ante la potencia brasileña.

Este enfrentamiento marca la primera ocasión en que ambos equipos se cruzan en un Mundial, aunque ya se han enfrentado en tres amistosos previos, donde Brasil se ha impuesto en todas las ocasiones, mostrando su predominio con cómodas goleadas.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Alejandro Hernández Hernández.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del Mundial es la más amplia de la historia, con 48 equipos participantes por primera vez. Las selecciones están divididas en 12 grupos de cuatro, y los dos mejores de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a la fase de eliminación directa.

Próximos partidos

Brasil : Fecha 3 - vs Escocia, 24 de junio - 19:00 (hora Argentina)

: Fecha 3 - vs Escocia, 24 de junio - 19:00 (hora Argentina) Haití: Fecha 3 - vs Marruecos, 24 de junio - 19:00 (hora Argentina)

Horarios según país

Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

Este partido es fundamental para los destinos de Brasil y Haití en el Mundial, donde cada punto cuenta.