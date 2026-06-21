El enfrentamiento de la tercera jornada del Grupo B del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de junio a las 16:00 (hora Argentina).

Tanto Bosnia-Herz. como Catar llegan a este crucial partido con solo un punto, ocupando el tercer y cuarto lugar en la clasificación del grupo. La victoria es esencial para seguir con posibilidades de clasificación; una derrota dejaría a cualquiera de los dos equipos al borde de la eliminación.

La selección bosnia comenzó su participación en el campeonato mundial con un empate 1-1 ante Canadá, un resultado que permitió sumar un punto en un duelo bastante disputado. Sin embargo, en su segundo partido, cayeron de manera contundente por 4-1 frente a Suiza, lo que complica sus aspiraciones.

Por su parte, Catar también ha sumado una unidad en sus dos juegos disputados hasta ahora. En el debut, se enfrentó a Suiza y logró un empate 1-1. Sin embargo, la segunda jornada fue desastrosa para el equipo catarí, que sufrió una aplastante derrota 6-0 ante Canadá.

Opciones de clasificación para los dieciseisavos

Al finalizar la fase de grupos, el equipo que ocupe el primer lugar avanzará para medir fuerzas con el tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I o J. El segundo puesto se enfrentará al segundo del Grupo A, mientras que el mejor tercero tendrá que esperar para conocer a su rival, dependiendo de su posición final en la tabla de terceros.

Horarios del partido Bosnia-Herz. vs Catar, según país