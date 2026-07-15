La clasificación de la Selección argentina a una nueva final del Mundial dejó una de las imágenes más emotivas de la noche en la voz de Lionel Scaloni. El entrenador no ocultó su emoción tras el triunfo y aseguró que el respaldo de los hinchas fue un factor determinante para alcanzar otro hito con la Albiceleste.

“Estoy sin palabras, es una alegría por el grupo, por nuestra gente; nunca dejan de sorprenderme. Es difícil intentar que se entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos, de verdad. Esta gente nos lleva a ganar “, expresó el técnico apenas finalizado el encuentro.

Scaloni destacó el espíritu de la Selección y ya piensa en la final

Con la mirada puesta en el próximo compromiso, Scaloni dejó en claro que el equipo mantendrá la misma mentalidad que lo llevó hasta la definición del torneo.

"Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo. Pero esto ya es impresionante“, afirmó, al destacar el recorrido realizado por el plantel y el esfuerzo colectivo para volver a instalar a la Argentina entre los dos mejores seleccionados del mundo.

El entrenador también rechazó cualquier interpretación de soberbia al describir la identidad del equipo. "Somos únicos y no es arrogancia. Es corazón“, sostuvo, al remarcar que el éxito de la Selección se apoya en la entrega y el compromiso de cada uno de sus futbolistas.

El mensaje final de Scaloni para la Selección

Antes de cerrar su análisis, el técnico insistió en la responsabilidad que implica representar la camiseta argentina y el compromiso que exige cada presentación.

"La camiseta lo amerita. Dar todo hasta el final, no guardarse nada“, concluyó Scaloni, en un mensaje que sintetizó el espíritu competitivo con el que la Selección buscará un nuevo título mundial.