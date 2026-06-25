A las 23:00 (hora Argentina) del sábado 27 de junio, el estadio Kansas City será testigo de un emocionante partido entre Argelia y Austria, en el marco de la tercera jornada del Grupo J del Mundial.

Ambos equipos luchan por ese codiciado segundo puesto que les permitirá avanzar a los dieciseisavos de final. El que no logre avanzar como subcampeón aún tiene la esperanza de ser uno de los mejores terceros del torneo.

Argelia llega a este encuentro tras haber tenido un inicio complicado, sufriendo una derrota por 3-0 contra Argentina. Sin embargo, en su segundo encuentro, logró recuperarse al vencer a Jordania por 2-1, manteniendo vivas sus esperanzas de clasificación.

Por su parte, Austria comenzó el torneo de manera positiva con una victoria de 3-1 sobre Jordania, pero sufrió un tropiezo ante Argentina, donde perdió 2-0, lo que complicó sus posibilidades. Ahora, los europeos dependen de sus propias fuerzas para asegurar su camino a la siguiente ronda.

El árbitro designado para este importante encuentro es Ilgiz Tantashev.

El camino hacia los dieciseisavos de final

Una vez concluidos los partidos de la fase de grupos, el equipo que termine en primer lugar confrontará al tercer clasificado de las zonas E, F, G, I, o J. El segundo, por su parte, se enfrentará al segundo del Grupo A. Mientras tanto, el equipo que avance como mejor tercero dependerá de su posición en la tabla.

Horarios del partido Argelia y Austria, según país

Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas