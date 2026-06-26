Este miércoles a las 23:00 (hora Argentina), Argelia se medirá ante Austria en el estadio Kansas City, en un choque crucial correspondiente a la tercera jornada del grupo J del Mundial.

Ambos equipos llegan a este partido decisivo en búsqueda del segundo puesto que otorga acceso a los dieciseisavos de final. Además, el que no logre clasificar como segundo también tiene la oportunidad de ser uno de los mejores terceros, manteniendo viva la esperanza de avanzar en el torneo.

La selección de Argelia se recuperó de una desafortunada derrota en su debut ante Argentina, que terminó 3-0. Sin embargo, logró levantarse en su segundo partido al vencer a Jordania 2-1, lo que ha mantenido sus sueños de avanzar.

Por su parte, Austria comenzó su andanza con un sólido triunfo sobre Jordania con un 3-1. Sin embargo, se toparon con Argentina en la segunda jornada y sucumbieron 2-0, un resultado que les impidió asegurar su clasificación anticipada. Ahora, los europeos dependen de sí mismos para alcanzar los dieciseisavos.

El árbitro del encuentro será Ilgiz Tantashev.

Camino a los dieciseisavos

Al culminar la fase de grupos, el primero de la zona se enfrentará al tercer clasificado de uno de los grupos E, F, G, I, J, mientras que el segundo se cruzará con el segundo del Grupo A. El equipo que avance como mejor tercero tendrá su rival determinado por su posición en la tabla de terceros y los clasificados finales.

Horario Argelia vs Austria, por país

Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas