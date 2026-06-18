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Este sábado 20 de junio, Alemania y Costa de Marfil se verán las caras en el estadio Toronto, a las 17:00 (hora Argentina), en lo que promete ser un duelo electrizante por la segunda jornada del Grupo E del Mundial.

Ambas selecciones comenzaron el torneo con mucha fuerza; Alemania, con un triunfo espectacular ante Curazao, al que derrotó por 7-1, destacó por su contundencia en ataque. El equipo europeo busca consolidar su favoritismo en el campeonato y asegurarse un lugar en la siguiente fase con una victoria.

Por su parte, Costa de Marfil llega con el ánimo alto tras haber conseguido una victoria por la mínima (1-0) frente a Ecuador, gracias a un gol en el último instante de Amad Diallo. Los Elefantes han mostrado una sólida defensa y disciplina táctica, elementos que potenciado su desempeño en el torneo.

Históricamente, estos dos equipos se han enfrentado solo una vez. En un amistoso internacional jugado el 18 de noviembre de 2009, ambos conjuntos empataron 2-2, lo que añade un poco más de intriga a este nuevo encuentro.

El encargado de arbitrar el encuentro será Juan Benítez.

Formato del Mundial 2026

La edición número 23 del Mundial se presenta como la más amplia de la historia, con 48 selecciones participando por primera vez. Los equipos están divididos en 12 grupos de cuatro, y los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, donde se iniciarán los partidos de eliminación directa.

Para los mejores terceros, cinco deberán enfrentar a los líderes de los grupos E, G, I, K y L, mientras que los otros tres se enfrentarán a los primeros de los grupos A, B y D, donde se encuentran los anfitriones Mexico, Canadá y Estados Unidos.

Próximos partidos

Alemania

Fecha 3 del Grupo E: vs Ecuador el 25 de junio a las 17:00 (hora Argentina).

Costa de Marfil

Fecha 3 del Grupo E: vs Curazao el 25 de junio a las 17:00 (hora Argentina).

Horarios según país

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas