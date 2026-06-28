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El encuentro entre Alemania y Paraguay se llevará a cabo mañana, con el objetivo de avanzar en la llave 1 del Mundial 2026, a las 17:30 (hora Argentina).

Alemania, que llega como líder del Grupo E con seis puntos, buscará asegurar su posición en los dieciseisavos de final tras superar a Costa de Marfil en criterios de desempate. Por su parte, Paraguay logró su acceso a esta fase como uno de los mejores terceros, marcando su regreso a la competición tras 16 años de ausencia.

La selección germana mostró un rendimiento ascendente durante la fase de grupos, comenzando con una abrumadora victoria de 7-1 frente a Curazao, seguida de un triunfo por 2-1 ante Costa de Marfil. Sin embargo, la derrota por 2-1 contra Ecuador no quitó su liderazgo del grupo, gracias a haber superado al mismo equipo africano en su enfrentamiento previo.

Alemania se destaca como una potencia futbolística, con un palmarés que incluye cuatro trofeos mundiales, ocho finales y trece participaciones en semifinales a través de 20 ediciones. La historia también juega a favor de la selección teutona en este encuentro.

En el caso de Paraguay, su trayectoria en la fase de grupos fue similar a la de su oponente, empezando con una pérdida contundente de 4-1 ante Estados Unidos. Sin embargo, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro logró recuperarse al conseguir una victoria por 1-0 contra Turquía y asegurarse su lugar con un empate sin goles contra Australia.

Este será un enfrentamiento significativo, dado que el historial entre ambos equipos es breve, con solo dos partidos jugados. En el Mundial de 2002, Alemania se impuso por 1-0 gracias a un gol de Oliver Neuville, y en un amistoso en 2013, el partido finalizó 3-3.

Horario de Alemania y Paraguay, según país

Argentina: 17:30 horas

Colombia y Perú: 15:30 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 14:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:30 horas