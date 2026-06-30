Galicia y Visa se unen para acompañar al rugby argentino, consolidando su compromiso con el deporte y acercando experiencias únicas a sus clientes.

A partir de esta alianza con UAR, los clientes Galicia que cuenten con tarjeta Visa, podrán acceder a una propuesta diferencial, con beneficios exclusivos y experiencias únicas para disfrutar y vivir el rugby de una manera especial.

Entre los principales beneficios se destacan:

Preventa exclusiva de entradas para los principales partidos del calendario y 6 cuotas sin interés.

Acceso a espacios preferenciales en el Fun Fest.

Participación en el Captain Run , una experiencia que permite presenciar los entrenamientos oficiales previos a los partidos.

Acceso a Casa Puma , donde los clientes podrán conocer de cerca a los jugadores y vivir momentos especiales junto a Los Pumas.

Hasta 6 cuotas sin interés en UAR Store con tarjetas Visa Galicia.

Foto: Juan Gasparini/Banco Galicia

Fabiola Cundari, Chief Marketing Officer de Galicia, señaló: “Este acuerdo refuerza nuestro compromiso por estar cerca de nuestros clientes, ofreciéndoles experiencias únicas vinculadas a aquello que los apasiona, en este caso, el rugby. Estamos muy entusiasmados con esta alianza para seguir impulsando el deporte.”

En el marco de este acuerdo, Galicia y Visa también darán nombre a competencias clave del calendario internacional:

En 2026, la Copa Visa – Galicia , que se disputará entre agosto y septiembre , frente a las selecciones de Sudáfrica (Springboks) y Australia (Wallabies) .

En 2027, Visa – Galicia Rugby Championship, uno de los torneos más importantes del hemisferio sur.

“En Visa tenemos el claro propósito de ayudar a mejorar la vida de todos, en todo lugar, siendo la mejor forma de pagar y recibir pagos. Conectamos personas y comercios en todo el mundo para ayudarlos a crecer y mejorar. Por eso nos enorgullece seguir apoyando a la UAR y al Rugby argentino como hace 30 años, trabajando juntos con compromiso y valores compartidos”, aseguró Silvana Antoniazzi, VP de Marketing en Visa.

Este acuerdo reafirma el posicionamiento de ambas marcas que impulsan iniciativas que generan valor para sus clientes, promoviendo experiencias significativas en torno a la pasión por el deporte.