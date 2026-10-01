En esta noticia Visión 360°: cercanía en todo el territorio

Mercedes-Benz Camiones y Buses alcanzó un hito histórico en su estrategia de posventa en Argentina al entregar más de 10.000 piezas remanufacturadas desde el lanzamiento de REMAN en 2017. La cifra consolida el éxito de este negocio de economía circular pionera y única en el mercado local que permite reindustrializar componentes clave —como motores de 4 y 6 cilindros, cajas de velocidades mecánicas y automatizadas, y tapas de cilindros— para otorgarles una nueva vida útil de un camión o bus con los mismos estándares de calidad, durabilidad y respaldo que una pieza nueva.

“Alcanzar las 10.000 piezas remanufacturadas es un orgullo enorme que refleja la confianza continua de nuestros clientes en la mano de obra especializada y el respaldo de la marca”, destacó Luciano Maiolino, gerente de Venta y Marketing de Posventa de Mercedes-Benz Camiones y Buses. “REMAN es una solución eficiente que permite acompañar a transportistas y conductores en cada kilómetro, garantizando la máxima disponibilidad operativa del vehículo a un costo optimizado”.

La remanufactura representa una solución de economía circular altamente competitiva para el transporte. Para los clientes, el beneficio económico es inmediato: una pieza REMAN ofrece un costo de hasta un 50% menor en comparación con un componente nuevo. Asimismo, el impacto ambiental es positivo y directo, ya que el proceso logra recuperar el 70% de las piezas originales, reduciendo sustancialmente el consumo de materias primas, energía y la generación de residuos. Todas las unidades son desarmadas, evaluadas, reindustrializadas y probadas bajo las certificaciones y exigencias globales de Daimler Truck.

Este nuevo récord coincide con un momento de profunda transformación para la compañía. A partir de un ciclo de inversiones de USD 110 millones en el país, las operaciones de REMAN ya se desarrollan en el nuevo Centro Industrial Zárate, instalaciones que permiten incrementar la capacidad operativa y de producción de componentes reindustrializados. Este avance acompaña la consolidación de la marca como líder del mercado en transporte de pasajeros y de cargas.

Visión 360°: cercanía en todo el territorio

Como bien de capital clave para la actividad económica, un camión o bus debe maximizar su disponibilidad y rendimiento. En este sentido, la empresa acompaña ese desafío con productos confiables, tecnología de vanguardia y una propuesta de posventa inteligente respaldada por una red de concesionarios presente en 44 puntos de atención a lo largo del país. Con presencia federal, personal especializado y una extensa trayectoria en el sector, la red constituye un diferencial clave para acompañar a los clientes a lo largo de todo el ciclo de vida de sus vehículos.