Grupo ECIPSA, la compañía de Real Estate presidida por Jaime Garbarsky, se prepara para entregar Aires de Jacarandá, la segunda herradura de MilAires, su proyecto residencial en Villa Devoto. La nueva etapa totalmente finalizada suma más de 150 departamentos, cocheras y bauleras sobre una superficie construida de más de 17.700 m² y, con su entrega, la compañía habrá completado más del 45% del desarrollo.

“Con MilAires rompimos un paradigma en el real estate: demostramos que la clase media de Buenos Aires podía acceder a una propuesta residencial con espacios verdes, amenities y servicios que antes estaban reservados para unos pocos. Hoy nuestros propietarios viven en un verdadero country urbano, con todo lo que necesitan para disfrutar a pocos pasos de su casa dentro de un entorno totalmente seguro. Creamos un lugar donde todos quieren vivir, y todavía tenemos mucho por seguir creciendo”, destacó Jaime Garbarsky, presidente de la compañía.

Quienes eligieron esta etapa de MilAires se sumarán a la comunidad de Aires de Lapacho, que fue entregada en el 2025 y hoy está habitada por más de 200 familias, una vez que se habilite la conexión definitiva a la red eléctrica de EDESUR demorada por una obra de infraestructura externa al proyecto.

Mientras tanto, la obra continúa. Más de 600 operarios trabajan en el predio, donde avanzan en la tercera y la cuarta herradura. La quinta y última, que cerrará el masterplan, comenzará a construirse una vez finalizada la demolición del showroom comercial, prevista antes de que termine el año. Con ellas, el desarrollo completará los 871 departamentos y 50 amenities distribuidos en 6.144 m².

Con este corte de cintas se concreta uno de los hitos que Grupo ECIPSA proyectó para 2026, un año que la compañía definió como de consolidación de sus operaciones en Argentina y la región, y que en la Ciudad de Buenos Aires tiene a MilAires como protagonista.

Una nueva categoría residencial para Buenos Aires

MilAires es la marca con la que Grupo ECIPSA desembarcó en la Ciudad de Buenos Aires y abrió una nueva categoría de mercado: una propuesta residencial pensada para la clase media, con amenities y servicios high-end históricamente reservados para los segmentos altos.

El proyecto comenzó a construirse en 2021 y demandó una inversión superior a los USD 140 millones. Emplazado en un predio de 29.400 m² sobre la avenida Salvador María del Carril, a metros de la General Paz, contempla cinco edificios de baja altura con 871 departamentos de 1 a 4 ambientes, todos con balcón y parrilla, 562 cocheras y más de 17.250 m² de espacios verdes. A la fecha, más del 85% de sus unidades fueron comercializadas.

Para llevarlo adelante, la compañía trabaja junto a Oficina Urbana, el estudio de arquitectura a cargo del diseño del proyecto; COSUD, responsable de la ejecución de la obra, y la arquitecta e

interiorista Claudia Faena, quien realizó el interiorismo de MilAires y desarrolló además la propuesta Claudia Faena Express, una propuesta de interiorismo especialmente pensada para que los propietarios puedan mudarse a sus departamentos equipados y listos para vivir con estilo MilAires también puertas adentro.

Amenities compartidos y un masterplan que sigue creciendo

Uno de los diferenciales de MilAires es que todos los propietarios disfrutan de los amenities de las distintas herraduras, sin importar la etapa en la que vivan. Al completarse el proyecto, el complejo contará con 6.144 m² de amenities, entre ellos una pileta semiolímpica cubierta y climatizada, tres piscinas descubiertas, tres gimnasios totalmente equipados, salas de yoga y pilates, espacios de coworking, Kids Club, salas gourmet, salón de fiestas, microcine y spa.

Con más de 48 años de trayectoria, más de 110 emprendimientos y más de 15.000 unidades entregadas, Grupo ECIPSA continúa liderando el desarrollismo residencial con propuestas que, como MilAires, reafirman su visión de largo plazo: innovar en real estate para mejorar la calidad de vida de las personas.

Acerca de Grupo ECIPSA

Grupo ECIPSA es un holding empresario integrado por desarrollistas y fiduciarias en el mercado de Real Estate. La compañía cuenta con más de 48 años de trayectoria y está presente en 9 provincias de Argentina, Brasil, Paraguay, Israel y con inversiones en Panamá.

La desarrollista líder en el sector, distinguida por su constante innovación y calidad en los proyectos que lleva adelante, cuenta con más de 110 emprendimientos consolidados, más de 15.000 unidades entregadas y más de 2.200 hectáreas desarrolladas.