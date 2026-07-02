Con una proyección de más de un millón de órdenes para 2026, cocina central propia y un ambicioso plan de expansión, la marca se consolidó como uno de los modelos gastronómicos más fuertes y profesionales de Buenos Aires.

Día del Amigo: la excusa perfecta para compartir los clásicos de Lo de Jesús Delivery

Cada 20 de julio miles de reuniones tienen algo en común: buena comida y ganas de compartir. Para quienes eligen celebrar en casa, Lo de Jesús Delivery propone una carta pensada para esos encuentros donde nadie quiere cocinar pero todos quieren comer bien. Desde sus reconocidas milanesas y carnes a la parrilla hasta el exitoso pastel de papas, empanadas, tortillas y buñuelos, la marca reúne los sabores más elegidos para convertir cualquier juntada en un verdadero festejo. Con entregas en múltiples barrios de la ciudad y una operación diseñada para que cada plato llegue en óptimas condiciones, es una de las opciones ideales para celebrar el Día del Amigo sin resignar la calidad de un restaurante.

Una marca que dejó de ser “un delivery más”

Lo de Jesús Delivery logró construir una identidad propia dentro del mercado gastronómico argentino, desarrollando un modelo operativo pensado específicamente para el delivery y transformando platos clásicos en productos de altísima rotación y fidelidad. Actualmente, cuenta con sucursales en Palermo, Belgrano, Caballito, Barrio Norte, Villa del Parque, Villa Urquiza y Colegiales, mientras que proyecta nuevas expansiones en Flores y San Cristóbal.

El punto de inflexión

En diciembre de 2023 la empresa decidió volcar recursos y estructura al delivery, entendiendo que el canal tenía un potencial de crecimiento enorme. Hoy, el delivery genera la mayor parte de los ingresos de la compañía, consolidándose como una unidad de negocio independiente y estratégica dentro de su operación.

El corazón del sistema: cocina central y trazabilidad

El centro de producción funciona como núcleo estratégico de toda la operación. Desde allí se centralizan compras, controles de calidad, pruebas de producto, estandarización y trazabilidad, garantizando una experiencia homogénea en todas las sucursales.Una cocina desarrollada para viajar bien

La propuesta gastronómica fue desarrollada específicamente para soportar traslado, tiempos de entrega y conservación de temperatura sin perder calidad. Las carnes deben llegar al punto exacto solicitado, las milanesas conservar su crocancia y la tortilla babé mantener su textura característica.

Packaging, tecnología e inversión constante

La empresa invierte permanentemente en investigación de packaging y tecnología aplicada al delivery, participando incluso en convenciones internacionales vinculadas al rubro para seguir perfeccionando sus procesos.

Los productos que construyeron el fenómeno

El pastel de papas es hoy el producto más vendido de la marca, alcanzando aproximadamente 30.000 unidades mensuales. También sobresalen las milanesas —de bife de chorizo, de peceto y supremas— además de tortillas, buñuelos, empanadas y carnes a la parrilla.

Nuevos hábitos de consumo

Lo de Jesús Delivery maneja actualmente entre 5.000 y 6.000 pedidos por fin de semana y alcanzó un récord de 2.900 pedidos en un solo día durante mayo, cerrando el mes con un total de 80.000 pedidos. La marca logró construir una comunidad de clientes que vuelve a pedir semanalmente.

Grupo LDJ: el próximo paso

La compañía proyecta la creación del Grupo LDJ, que integrará nuevas marcas vinculadas a comida saludable, panadería, pastas y platos regionales, ampliando el alcance de la empresa a distintos momentos de consumo.Compromiso social

Además del crecimiento gastronómico, la empresa sostiene acciones solidarias vinculadas a la alimentación y la ayuda comunitaria, acompañando distintas iniciativas sociales mientras continúa creciendo.

Sucursales activas:

Palermo

Belgrano

Caballito

Barrio Norte

Villa del Parque

Villa Urquiza

Colegiales

Próximas expansiones proyectadas: Flores y San Cristóbal

Pedidos mediante App Tucán y plataformas de delivery.