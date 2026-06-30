DFSK Argentina continúa ampliando su cartera de modelos de pasajeros con la introducción del E5 Plus, un SUV que combina lo mejor de dos mundos al unir la versatilidad de un vehículo de 7 plazas con la eficiencia de la tecnología híbrida enchufable (PHEV). Dos mundos también es conducción eléctrica para el día a día y autonomía extendida cuando se la necesita para largos viajes.

En este E5 Plus cada detalle responde a una idea clara: ofrecer una experiencia de conducción más inteligente, eficiente y confortable para quienes avanzan con criterio y eligen tecnología, diseño y funcionalidad sin compromisos.

La marca ya había revolucionado el mercado local en 2025 cuando introdujo el E5, el primer modelo PHEV de una automotriz china en comercializarse en Argentina. Y ahora redobla la apuesta con este lanzamiento, que seguramente conquistará un espacio dentro del competitivo segmento de los SUV C.

“Cuando a principios de 2025 lanzamos el Glory 500 y desembarcamos en el segmento de los sport utility, habíamos anticipado que le iban a seguir varios modelos con diferentes tecnologías. Este E5 Plus es una confirmación de aquello, ya que no solo es un vehículo pensado para familias numerosas, sino que tiene una mecánica muy moderna y eficiente, que está a tono con las nuevas demandas del mercado”, comentó Santiago Sporleder, gerente comercial de DFSK Argentina.

Ese no fue ese el único hito de DFSK en nuestro país, porque había comenzado su operación aquí en 2018 con la comercialización de cuatro modelos de mini trucks (K01H, C31, C32 y C35), que ofrecen una mayor capacidad de carga con un precio muy competitivo, por lo que son una excelente alternativa para todo tipo de negocio.

Esperada evolución

El E5 Plus es la evolución del E5. Presenta una silueta exterior moderna, sobria y aerodinámica que destaca por su frontal cerrado con faros Full LED interconectados por una barra lumínica transversal.

La carrocería muestra líneas fluidas y un diseño que hace un efecto visual de techo flotante; ahí destacan también el gran techo panorámico (eléctrico y con apertura) y las llamativas e imponentes llantas de aleación de 19”. Finalmente, la parte trasera complementa esta estética moderna mediante ópticas continuas de lado a lado y un discreto alerón superior que realza su presencia elegante y robusta.

Espacio y modularidad

Las medidas hablan a las claras de la propuesta de este E5 Plus: un vehículo familiar, con 7 plazas y mucho espacio como para disfrutar de viajes en familia. Todo gracias a sus amplias medidas: 4.760 mm de largo, 1.865 mm de ancho, 1.710 mm de alto y 2.785 mm de distancia entre ejes.

Esto queda reflejado en el habitáculo, que destaca por su arquitectura de tres filas de asientos (configuración 2+3+2), materiales blandos al tacto y terminaciones premium. Y al ser un vehículo familiar, la modularidad resulta un punto clave: la tercera hilera se oculta completamente bajo el suelo del baúl, liberando una capacidad de carga, que pasa de 187 L sin asientos rebatidos, a 542 L con la tercera fila rebatida y a 1.432 L con la segunda y tercera rebatidas, lo que lo vuelve ideal para el equipaje de viajes familiares.

Pensado para todos

Los largos viajes familiares son los escenarios ideales para este SUV. Por eso, ofrece un completo equipamiento de confort pensado para satisfacer las necesidades de todos los ocupantes.

Algunos de los elementos que ofrece son: climatizador (con salida para los asientos traseros), tablero de 8,8″, central multimedia con pantalla de 15,6″, cargador inalámbrico de celulares, butacas delanteras con regulación eléctrica (son calefaccionadas y ventilados), tapizados en cuero ecológico, sonido envolvente con 13 parlantes, control de velocidad crucero, cámara 360°, portón trasero con apertura eléctrica (desde el interior y a distancia), varias tomas USB y sensores de estacionamiento traseros y delanteros.

La seguridad, una prioridad

Al tratarse de un modelo netamente familiar, la seguridad es una prioridad. Por eso, cuenta con 6 airbags, frenos a discos con ABS y EBD en las cuatro ruedas, sistema Isofix para sillas infantiles, asistente de descenso en pendiente y control de estabilidad electrónico, entre otros. Cuenta con estas ayudas avanzadas a la conducción: detector de punto ciego, asistente de cambio involuntario de carril, aviso de colisión trasera, aviso de apertura de puertas, alerta de tránsito cruzado trasero y sensor de fatiga del conductor.

Una tecnología acorde con la demanda del mercado

En la actualidad, la eficiencia energética y la movilidad sostenible son prioridad. Por eso, este E5 tiene un sistema híbrido enchufable (PHEV) compuesto por un motor naftero aspirado de ciclo Atkinson de 1.5 L de cilindrada, 4 cilindros y 16 válvulas, que genera 93 CV (70 kW) y 135 Nm de par, junto a otro eléctrico que entrega 214 CV (160 kW) y 330 Nm de torque.

La transmisión es automática tipo DHT (Dedicated Hybrid Transmission), desarrollada para maximizar la eficiencia energética y reducir el consumo de combustible. La tracción es delantera y la configuración electrónica inteligente prioriza el uso eléctrico. La alimentación del sistema eléctrico se da por una batería de LiFePO de 18 kWh, que en uso urbano permite una autonomía eléctrica de 97 km y una autonomía de 1150 km con un solo tanque de combustible de 60 L (el consumo promedio es de 4,7 L/100 km).

La recarga del 20 al 100 por ciento demanda unas 3 horas en cargadores de mediana potencia, mientras que en un dispositivo hogareño puede demandar unas 8 horas.

Colores y versiones

El E5 Plus se ofrece en un único nivel de equipamiento, y en cinco colores: negro, plata, blanco, verde y azul.

Precio y garantía

El precio sugerido al público es de US$33.800 (precio especial de lanzamiento por 60 días). Incluye cargador portátil. La garantía del vehículo y de las baterías es por 6 años o 150.000 km.

Para más información, visitar https://dfsk.ar/