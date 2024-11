YPF luz captó u$s 100 millones en el mercado de capitales

YPF Energía Eléctrica S.A. ("YPF Luz") captó u$s 100 millones en colocaciones de deuda en dólares a través de las Obligaciones Negociables (ON) clase XIX y clase XX, ofrecidas a una tasa promedio del 6%, aunque la demanda fue de más de u$s 130 millones mediante casi 7000 órdenes recibidas.

Las ON clase XIX se emitieron por u$s 49 millones con vencimiento a 24 meses y una tasa de interés de 5,25%. En tanto, las de clase XX se emitieron por u$s 51 millones con vencimiento a 48 meses y con tasa de 6,75%.

"El financiamiento obtenido será destinado, entre otros usos, a la construcción del El Quemado, el segundo parque solar de YPF Luz ubicado en la localidad de Jocolí, en la provincia de Mendoza", detalló la compañía tras el cierre de la operación.

Los bancos y entidades financieras que participaron como colocadores en la emisión fueron Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A, Banco Supervielle S.A., Macro Securities S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y SBS Trading S.A.

Además, Allaria Ledesma & Cía S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Invertironline S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco CMF S.A., Industrial Valores S.A., Banco Comafi S.A., Puente Hnos S.A., Allaria S.A.