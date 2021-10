Wanda Nara, Mauro Icardi y la farándula del fútbol

Para comprender la trama que estalló la última semana cabe situarse en un contexto global. Wanda Nara es representante y apoderada de su marido Mauro Icardi, quien juega en el París Saint-Germain (PSG). Además, es empresaria y gestiona su marca de cosmética y trabaja como modelo e "influencer" para empresas y marcas internacionales.

Los ingresos estimados del matrimonio, según publicó El Cronista, superan los 60 millones de euros.

Wanda recibe del club PSG una suma anual de 3 millones de euros por su rol de representante. El matrimonio a su vez, obtiene unos 10 millones de euros anuales por contratos de patrocinios.

Tras la saga de posteos, videos, audios, fotos, historias y mensajes por las redes sociales, Wanda sumó 1.230.000 nuevos seguidores totalizando 9,4 millones de fans en Instagram.

En tanto, Mauro sumó 700 mil nuevos y completó 7,4 millones. La actriz Eugenia "China" Suárez (partícipe de la discordia matrimonial) también resultó favorecida con 460 mil nuevos "followers" alcanzando los 5,5 millones.

En agosto pasado, al lograr 8 millones, Wanda había posteado en agradecimiento a sus fans: "Somos 8 millones. Yo sola, sin un equipo que siga mi cuenta, sin nada de nada... como digo siempre, de la nada y de a poquito. Gracias por ser los mejores y estar siempre ahí en cada publicación dando tanto amor y en cada emprendimiento acompañándome. Los quiero a todos. Los que me siguen, los que me miran sin seguirme y los que me dejan de seguir. Todos son parte de esto".

EL INFIERNO DE WANDA

Cuando el conflicto se ventiló en los medios se conoció que Wanda explotó en llanto. " Estoy viviendo un infierno, él me traicionó ", le confió a Yanina Latorre para el programa "Los ángeles de la mañana".

Mientras, Icardi fue autorizado por el PSG a ausentarse de los entrenamientos dado su estado emocional.

" Mauro es un jugador fuerte psicológicamente . Ha entrenado hasta hoy regularmente. Estará dentro del grupo para mañana", aseguró el DT Mauricio Pochettino en la previa al clásico Olympique de Marsella-PSG .

"El club, desde el presidente hasta todo el staff que está aquí, nos hemos puesto a disposición para estar en el lugar donde Mauro necesite que estemos en cada momento. Está bien, disponible para ser parte del grupo. Contento que esté reintegrado", agregó el entrenador en rueda de prensa.

Finalmente, el goleador vio todo el partido desde el banco de suplentes .

La crisis matrimonial de Wanda e Icardi mantiene en alerta permanente a millones de seguidores.

El PSG le ha brindado su amparo bajo el rótulo de "asuntos familiares", evitando pronunciarse sobre hechos del ámbito privado del jugador.

En octubre de 2015, Wanda pasó representar a su esposo y padre de sus dos hijas, sustituyendo al agente español Abián Morano, quien asesoró al delantero durante una década. Desde esa época también gestiona los derechos de imagen de Icardi a través de su empresa World Marketing Football.

" Soy la única mujer que le hace ganar dinero a su marido ", declaró para la revista Gente cuando Icardi brillaba en el Inter de Milán.

Ya afianzada como empresaria y especialista en comunicación acuñó la frase: "Logré que Mauro pasara de valer 14 millones euros a 250".

Sin embargo, su alta exposición como columnista en la televisión italiana le jugó una mala pasada y provocó su partida del Inter.

Según el Corriere Della Sera, el croata Ivan Perisic, molesto por las críticas de Wanda, encaró al entonces capitán del equipo y le reprochó: "Dile a tu mujer que deje de hablar de mí en la televisión".

El conflicto fue en aumento y al poco tiempo Wanda comentó tras haberse enterado de la pérdida de la capitanía: "Para Mauro, fue como que le arrancaran un brazo. Juega con orgullo con la camiseta del Inter".

Tras finalizar la temporada 2018-2019, conociendo que el nuevo mánager Antonio Conte no lo tendría en cuenta, ella forzó la salida del club italiano con destino al PSG francés.

Así Wanda logró que Icardi firmara hasta junio de 2024, a razón de unos 9 millones de euros por temporada, con objetivos que podrían reportarle 1 millón más (el doble de lo cobrado el último año en el Inter).

EL IMPERIO DE LAS REDES

Es indudable que este pasaje por el siglo XXI se caracteriza por el incesante tráfico de las redes sociales y en el avance sinfín de las nuevas tecnologías.

Novedosas herramientas de comunicación vienen alterando el lenguaje al compás de diferentes formas de aprendizaje. La enseñanza conocida como "tradicional" ha pasado por el tamiz de la reconversión tecnológica. Un segmento creciente de la población usa dispositivos móviles para leer y comunicarse en todo momento. Las relaciones interpersonales quedan al descubierto a través del intercambio minuto a minuto. Vale reflexionar sobre los alcances "no deseados" o "imprevisibles" de aquellas exteriorizaciones de la vida privada , aun cuando la fuente provenga de los protagonistas.

Esto acontece no sólo con los deportistas sino también con otros oficios. Es difícil de encuadrar el límite entre lo público y lo privado .

Luego de la irrupción de la pandemia del coronavirus, un estudio publicado por Marketing 4 ecommerce (Enero 2021), muestra que la penetración de las redes sociales ha superado por primera vez a la mitad de la población mundial (53.6%), ello representa 4200 millones de personas.

En 2021, los Emiratos Árabes Unidos siguen liderando en porcentaje de usuarios conectados a redes sociales respecto a su población total (99%), le sigue Corea del Sur (89.3%), Taiwán (88.1%), Holanda (88%) y Malasia (86%) dentro del top 5. Entre países de habla hispana, España alcanza el 80%, Argentina (79,3%), México (77,2%), Colombia (76,4%)-(Usuarios de redes sociales frente a población total).

Facebook lidera el ranking de las redes sociales en el mundo con 2740 millones de usuarios; You Tube le sigue con 2291 millones; WhatsApp (2000 millones); Messenger (1300 millones); Instagram (1221 millones).

DIVULGACIÓN DE CHATS PRIVADOS

Según publicó La Nación, la actriz Eugenia "China" Suárez le encomendó a la escribana Silvina González para que intime y notifique a los responsables de dos programas de TV, quienes "deberán abstenerse de manera inmediata de difundir, reproducir, exhibir, leer, referir o comentar cualquier correspondencia de carácter privado que la involucre o nombre y de inmiscuirse en su intimidad o afectar su dignidad o de reproducir comentarios ya hechos por otra persona".

Internas en modo Wanda y el factor Icardi con el FMI



Sobre tan delicado andarivel, una reciente jurisprudencia argentina sostiene: "La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, también llamada Convención de Belém do Pará, dispone que a sus efectos debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico o sexual o psicológico a la mujer , tanto en el ámbito público como en el privado..."

"La libertad de expresión comprende no sólo ideas y opiniones, sino también la divulgación de noticias en sentido estricto, que se difundan a través de la prensa escrita y las que se despliegan mediante otras técnicas de difusión (radio, televisión, cable, etc.), entre ellos hoy en día, las redes sociales como "Twitter", "Facebook", "Instagram", etc.)." (elDial.com - AAC640- CNCIV - SALA H - 15/07/2021).

FARANDULIZAR EL FÚTBOL

El Diccionario "del habla de los argentinos" define el término "farándula" como "grupo de personas frívolas pertenecientes al ambiente del espectáculo comercial (modelos, animadores, actores, músicos) o vinculadas a él (figuras de los negocios, el deporte, la política)"; "ambiente nocturno formado por personas famosas de distintos ámbitos, especialmente del espectáculo".

Para el Diccionario de "americanismos" el neologismo "farandulizar" (Fundéu.es) significa: "transformar o cambiar algo de manera frívola o trivial, quitándole profundidad o seriedad, a semejanza del mundo de la farándula".

En medio de este novelón que viene escalando, "el fútbol espectáculo" gambetea y pasa por alto al problema de fondo.

Días pasados, Javier Tebas, presidente de LaLiga de España dejó abierto un gran interrogante de cara al futuro: "¿ Hay que pagar más a los jugadores para que en vez de 7 tengan 10 Ferraris ?".

Según publica Iusport.com, en un debate organizado por la Liga de Portugal, Tebas tildó de "peligroso" al intento de los grandes clubes europeos por dominar al fútbol mediante la creación de una Superliga paralela.

" Va en contra de las ligas nacionales , que son la esencia de la industria", remarcó el dirigente español.

Mientras la FIFA acentúa su campaña a favor que los mundiales se jueguen cada dos años, episodios en apariencia superficiales desnudan la endeblez de la escala de valores dominante.

La idiosincrasia futbolera no debería filtrar estados de ánimo ni historias sobre conflictos conyugales que tienen impacto en los medios por sobre lo deportivo. Ante situaciones personales (extradeportivas) debería aplicarse un protocolo de comunicaciones bajo la supervisión de las federaciones locales y de la propia FIFA, en resguardo de los futbolistas y sus entornos familiares.

Jorge Luis Borges, autor de Ficciones, desde su departamento frente a la Plaza San Martín de Buenos Aires, supo plantear sus dudas al diario El País de España: "No estoy seguro de que yo exista, en realidad. Soy todos los autores que he leído, toda la gente que he conocido, todas las mujeres que he amado. Todas las ciudades que he visitado, todos mis antepasados..."