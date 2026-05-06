Los métodos de limpieza caseros volvieron a ganar popularidad y hay uno en particular que empezó a repetirse en redes sociales y portales especializados, usar vinagre blanco en los zócalos de la casa. Aunque durante años fue utilizado principalmente para cocinar o quitar manchas, ahora muchas personas comenzaron a incorporarlo en la limpieza diaria del hogar por sus propiedades desinfectantes y su capacidad para eliminar olores. La técnica es simple, económica y no requiere productos químicos fuertes. Los zócalos suelen acumular polvo, pelos, grasa y humedad, especialmente en sectores como: Como muchas veces son zonas difíciles de limpiar correctamente con escoba o trapo, el vinagre aparece como una alternativa práctica para remover suciedad acumulada. El secreto está en el ácido acético, uno de los componentes principales del vinagre blanco, que ayuda a desprender residuos y actúa como desinfectante suave. Uno de los motivos por los que este truco se volvió tendencia es porque ayuda a neutralizar malos olores. Los zócalos suelen absorber humedad, aromas de comida o encierro, algo frecuente en departamentos o ambientes pequeños. Aunque el olor del vinagre puede sentirse fuerte al principio, desaparece rápidamente después de ventilar el espacio. Por eso, muchas personas aseguran que deja una sensación de limpieza más intensa dentro de la casa. Otro de los usos más comentados tiene que ver con los insectos. El aroma del vinagre resulta molesto para hormigas y pequeños bichos de humedad, por lo que algunas personas lo utilizan cerca de: Si bien no reemplaza productos específicos, funciona como una barrera casera complementaria. Los especialistas recomiendan primero barrer o aspirar la zona y luego aplicar la mezcla directamente sobre el zócalo. Para prepararla solo se necesita: Algunas personas también agregan bicarbonato para potenciar el efecto limpiador en sectores con grasa o manchas difíciles. La frecuencia depende del uso del ambiente. En sectores de mucho tránsito, como cocina o comedor, suele repetirse una vez por semana. En habitaciones menos utilizadas, hacerlo cada 15 días suele ser suficiente para mantener el espacio limpio y libre de olores. La combinación entre practicidad, bajo costo y limpieza profunda hizo que el vinagre volviera a posicionarse como uno de los productos más utilizados en el hogar. Con ingredientes simples y sin necesidad de químicos agresivos, este método se convirtió en una de las tendencias más compartidas para mantener la casa impecable.