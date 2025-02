Un cisne negro "cripto" que pone piedras en la ruta de Milei y cambia la cancha política

Al presidente Javier Milei le va a costar dejar atrás la crisis que le estalló en las manos con su fallida promoción de la criptomoneda $Libra. Sin que fuera necesario para el actual contexto de la macroeconomía, se involucró en una iniciativa que buscaba promocionar inversiones en la Argentina. A simple vista, podía parecer algo innovador e inocuo. Pero la plataforma utilizada, vestida con ropaje libertario, tenía credenciales más que frágiles. Un tuit, similar a tantos otros que dispara desde su cuenta, fue suficiente para que bajo sus pies se abriera una grieta política, judicial y financiera de una magnitud difícil de dimensionar.

Desde que asumió, Milei encarnó un fenómeno poco común para la Argentina. La dureza de sus posiciones (tanto políticas como económicas) parecían no impactar demasiado en las encuestas . Su imagen no decayó con la motosierra, todo lo contrario. Tampoco sufrió mucho cuando enfrentó los reclamos por los recortes en la educación pública . La polémica por el discurso de Davos, en donde volvió a cuestionar las políticas de género y de diversidad sexual, no alcanzaron a desestabilizar su base de votantes.

Pero todo lo sucedido en torno a $Libra produjo impactos diferentes. En un fin de semana, Milei acumuló decenas de denuncias penales, pedidos de juicio político y reproches de todo tipo y color. Hubo inversores que apostaron a la plataforma, y que perdieron sus tenencias en horas, después de que los responsables de algunas de las billeteras virtuales que tenían la cripto en su poder, vendieran e hicieran una veloz ganancia de u$s 87 millones. El Presidente vio crecer la bola, dio marcha atrás y borró su recomendación. Pero a esa altura el daño estaba hecho. Si había un riesgo privado en entrar, nadie lo entendió de esa forma. En el tuit presidencial estaba hasta el enlace necesario para llegar a $Libra.

A Milei esta vez le entró el golpe. Aunque ordenó una investigación interna, que encargó a la Oficina Anticorrupción , ahora tendrá que recurrir a abogados y a enfrentarse a los vaivenes del Poder Judicial, como le ha pasado a casi todos sus antecesores. Si hasta ahora negociaba en el Congreso priorizando las PASO o la integración de la Corte, tendrá que ponerse al día con la Comisión de Juicio Político. La batalla por Ficha Limpia en el Senado, si sale, esta vez será un todos contra todos.

Congreso de la Nación Argentina

Si hay algo que a Milei le costará reparar de esta crisis, es la pérdida de credibilidad que sufrió su palabra. Nadie en el entorno presidencial chequeó de antemano lo que el Presidente reclamó investigar un día después. Para defenderse, apuntó a los mismos con los que aceptó reunirse para darle aire a su proyecto. El enojo que todos estos vaivenes desataron en el mundo cripto (donde ganaron pocos y perdieron muchos) es palpable.