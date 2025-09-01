Todo lo que definen las elecciones del domingo para los mercados y Milei

Ancla política. Desde el inicio de esta gestión libertaria se habla de "anclas": fiscal, cambiaria y monetaria . Nada de eso importa si no se consolida el ancla política Si vuelven los radikukas, todo se rompe en una mañana. Sin ancla política, no hay ancla económica que importe.

La dinámica electoral argentina vuelve a colocarse en el centro de la escena y desplaza, una vez más, cualquier intento de racionalidad económica. El país funciona bajo una lógica en la que la política electoral absorbe todos los incentivos, convirtiendo a la Provincia de Buenos Aires en la verdadera bisagra de poder.

En ese distrito no sólo se define el resultado formal de los comicios, sino que también se establece la viabilidad de cualquier proyecto de gobernabilidad. PBA concentra el voto cautivo, los recursos, el aparato político y las redes clientelares que terminan decidiendo, de manera recurrente, el futuro inmediato de la macro.

El escenario político

El tablero electoral está diseñado como un agujero negro que succiona cualquier agenda de largo plazo. La prioridad pasa por garantizar victorias de corto alcance a través de mecanismos que ya forman parte del ADN político argentino: subsidios, gasto público descontrolado, expansión monetaria y manipulación discursiva.

El resultado es un esquema en el cual las instituciones quedan subordinadas a la lógica de la supervivencia y en el que las políticas públicas se convierten en instrumentos tácticos al servicio del voto .

En este contexto, la campaña en PBA adquiere un rol determinante. Allí se disputa no sólo la continuidad del oficialismo, sino también la posibilidad de que la oposición logre consolidar una base real de poder. La experiencia histórica demuestra que ningún gobierno puede sostener estabilidad política si pierde peso en el principal distrito del país. Por eso, lo que está en juego trasciende ampliamente lo provincial: define el margen de maniobra futura de la Nación.

El frente económico

La economía argentina enfrenta el desafío de contener la presión cambiaria y la demanda de dólares en un contexto en el que el financiamiento se vuelve cada vez más costoso.

El Banco Central opera con tasas de interés en niveles extremos y con un sistema financiero tensionado por la sobrecarga de instrumentos de esterilización, y los dólares financieros funcionan como termómetro del riesgo político .

La absorción monetaria vía letras y pases busca contener la liquidez inmediata, pero al mismo tiempo incrementa el costo de sostenimiento del esquema y erosiona la credibilidad de mediano plazo. La inconsistencia intertemporal es evidente: lo que se gana en estabilidad nominal se pierde en expectativas de sostenibilidad.

Pero un renovado shock de confianza lo cambiaría todo de nuevo. Argentina es de los muy pocos países en el planeta entero que debe vivir parado en el spot sin chances de extender durations de deuda porque la probabilidad de que al rato retorne el populismo es altísima.

Riesgos de mercado

Los activos argentinos descuentan esta dinámica en tiempo real. La prima de riesgo se convierte en una función directa del escenario electoral y la probabilidad de que la administración actual logre sostenerse.

Un resultado adverso en PBA aceleraría la dolarización de portafolios, ampliaría spreads y obligaría a las autoridades a sobre-reaccionar con medidas de emergencia tal como se observó al inicio de la semana pasada.

Por el contrario, un desenlace favorable podría habilitar un rally macro-fundamental, con ingreso de capitales, compresión de tasas, salto en la demanda de pesos y extensión de durations tanto en moneda local como extranjera.

El problema es que el mercado ya ha internalizado que Argentina carece de anclas creíbles, por eso un éxito libertario se torna tan relevante. La memoria reciente de defaults, reestructuraciones, cambios de régimen monetario y controles de capital impide consolidar cualquier sendero de normalización. La incertidumbre electoral no hace más que amplificar esa desconfianza.

Hablar de cloaca electoral no es una metáfora exagerada, sino una descripción fiel del mecanismo por el cual se negocia poder en Argentina. Históricamente, la política ha convertido a cada proceso eleccionario en un intercambio de favores, prebendas y concesiones que hipotecan el futuro .

El resultado es una macroeconomía atrapada en un ciclo de inestabilidad recurrente: expansión en la previa electoral, ajuste inevitable después de los comicios y nueva ronda de promesas incumplidas en el siguiente ciclo, si bien este gobierno libertario desafía todos esos frentes a nivel paradigmático.

La Provincia de Buenos Aires sintetiza esta lógica . Su peso electoral obliga a los gobiernos a concentrar recursos fiscales en ese distrito, mientras el resto del país observa cómo se desdibuja cualquier noción de federalismo. El aparato bonaerense funciona como una máquina de absorber fondos y devolver votos, lo que termina condicionando cualquier programa de estabilización macroeconómica. De ahí la relevancia de los resultados electorales en esta elección.

La dinámica de la política argentina explica, en última instancia, por qué el país fracasa de manera sistemática en consolidar un sendero de desarrollo sostenido.

Las elecciones en PBA no sólo decidirán la configuración del poder político, sino también el margen de credibilidad que tendrá la estrategia económica en los próximos años.

Si la balanza se inclina en la dirección equivocada, los costos en términos de riesgo país, financiamiento externo y acumulación de reservas serán prohibitivos.

Una vez más, Argentina se encuentra atrapada en el dilema de su propia política: avanzar hacia la estabilización con respaldo electoral con esta correcta dirección libertaria o permanecer hundida en un pantano de populismo, inconsistencias macro y pérdida sistemática de capital, tal como lo venimos haciendo desde 1945.

El proceso electoral define, en definitiva, si habrá un camino hacia la normalización o si el país seguirá condenado a repetir sus fracasos estructurales.