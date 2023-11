Se abrió el Mar Rojo y es el momento de cruzarlo

En mi columna de opinión del 18 de septiembre de 2023 "Dolarización y fútbol: la tierra prometida", había adelantado algunos puntos acerca del ingreso de capitales en el fútbol y un pensamiento que finalmente se hizo realidad. "Ruge como en las increíbles sagas de Narnia, la venida de un León; son tiempos de cambios en Argentina y como lo expresé, Javier Milei es el nuevo presidente argentino".

Con el ingreso de recursos nacionales o internacionales los socios podrán disfrutar de clubes modernos, con una infraestructura ideada para la familia, donde ir a la cancha sea un placer y no una tortura, con rápidos y buenos accesos; con facilidad para obtener las entradas y con seguridad a la hora de ir a ver a tu equipo.

Hay que darle la posibilidad al Gobierno para que cree una ley, donde el socio sea quien pueda tomar la decisión de seguir como hasta ahora o permitir el ingreso de fondos para que el club pueda crecer.

La pregunta que le haría a los hinchas es la siguiente. ¿Qué pasaria si empresarios multimillonario como Bernard Arnault, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Larry Page o Marcos Galperín quisieran venir a invertir en la industria del fútbol en Argentina?. ¿Qué le diriamos aqui?: ¿NO THANK YOU? ¿O buscariamos una ley adecuada para que el dinero quede en Argentina y no la inviertan en los clubes brasileños o chilenos?

Maradona - Messi

Los dos íconos argentinos que atravesaron casos similares. En Argentinos Juniors realizaban colectas para poder pagarle el sueldo a Diego, hasta que se hizo insostenible y tuvieron que venderlo a Boca Juniors; y al equipo xeneize le pasó algo similar y tuvieron que transferirlo al Barcelona de España.

El caso de Messi es parecido, nada más que fue en Newell´s. Esto sucedió en 1999, donde el presidente del club en esos momentos era Eduardo "el tirano" López, que no pudo, ni quiso hacerse cargo de la enfermedad de Lionel. Un déficit de la hormona del crecimiento limitaba su desarrollo y amenazaba su prometedora carrera como futbolista profesional, pero el equipo rosarino no pudo afrontar economicamente. Allí apareció Barcelona que se encargó del costo de las inyecciones que necesitaba el tratamiento y se quedó con el pase de la estrella mundial, a cambio de u$s 325.000.

Estos dos ejemplos muestran a las claras que si los clubes hubieran estado bien económicamente, no se hubieran ido de Argentina y los argentinos hubieramos disfrutados del talento de estos fabulosos futbolistas.

Otra de las incógnitas que surge es la rotunda negativa de los dirigentes del fútbol argentino, que con el título "sin fines de lucro", no dejan disfrutar a sus hinchas, de mejores estadios, con mayores comodidades, campos de entrenamiento aptos para los juveniles y un sinfín de oportunidades que tiene el club. Además, se pagarían en tiempo y forma los sueldos de jugadores, entrenadores y todos aquellos que trabajan en la institución.

Todo esto es posible si hay inversiones internas o externas con el aval de los socios, que en definitiva son los dueños de los clubes y pueden optar por la mejor opción.

Por otro lado, el caudal de turismo no se está aprovechando en el país de los campeones del mundo. Argentina está de moda y sin embargo aquí no se saca el rédito de este boom.

Todo lo contrario sucede en Arabia Saúdita, que se propuso atraer a 120 millones de turistas para el 2030. Su estrategia incluye la vertiente del turismo deportivo, que incluye el fichaje de grandes figuras del deporte como Cristiano Ronaldo, Neymar y Karim Benzema. El país se ubica como uno de los principales jugadores del mundo en materia de turismo y está marcando la pauta con acciones sin precedente frente a los nuevos retos de esta actividad, y se está convirtiendo en "el nuevo petróleo".

En mis 30 años de experiencia recorriendo absolutamente todo el mundo por mi profesión, estoy convencido que los capitales privados ayudan a la gente y a los socios, invirtiendo en infraestructura atrae al turismo local e internacional.

Argentina está de moda porque tiene todo el potencial turístico poder hacerlo visualizar con nuestro fútbol, en todo el mundo es solo un aliento esperanzador a donde se podría llevar al país, a otro nivel, a otro espacio, a otra altura, Dios volverá hacer grande a la Argentina, el futuro está delante de tus ojos.