El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8527 este viernes, 1 de mayo de 2026, cifra que refleja una alteración del -0.36% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Euro cayó 14.05%, mientras que en el último año subió 45.95%, indicando una corrección reciente dentro de una tendencia anual alcista. En la última semana, la volatilidad económica del Euro fue de 3.34%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual de 7.04%. La cotización del Euro hoy presenta una tendencia positiva, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha experimentado un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento puede ser un síntoma de mayor confianza en la economía europea. La tendencia de la cotización del Euro se ha mantenido al alza durante los últimos días, lo que podría sugerir un fortalecimiento en la estabilidad económica de la zona euro. Sin embargo, es importante monitorear cómo se comportará en el corto plazo. Esta tendencia sugiere un momento favorable para el Euro, motivado por factores que pueden estar impulsando su valorización frente a otras monedas. Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.