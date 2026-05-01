Al cierre de mercados de este viernes, 1 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.636. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.2%. En la última semana, el quetzal guatemalteco registró un cambio de -3.27%, mientras que en el último año acumuló una variación de 163.99%, lo que sugiere un impulso de largo plazo pese al ajuste reciente. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, que se sitúa en 20.94%, es superior a la volatilidad anual del 19.46%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su valor. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que en comparación con hace dos días, el valor ha aumentado. Esto sugiere una recuperación en la fortaleza de la moneda, favoreciendo a los consumidores y empresas en el país. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta tendencia puede ser temporal y dependerá de diversos factores económicos y políticos. El monitoreo continuo de la cotización será esencial para entender si esta recuperación se mantiene en el tiempo. Los ciudadanos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.