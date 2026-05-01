La cotización del peso colombiano cerró a USD 3654.64 este viernes, 1 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 0.57%. En la última semana, la cotización del peso colombiano subió 2.88%, pero en el último año cayó -9.20%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue de 11.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 14.06%. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor con respecto a las divisas principales. Esta tendencia se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere una estabilidad en el crecimiento. Este aumento en la cotización puede ser un indicativo de una mayor confianza en la economía colombiana, lo que podría atraer inversiones y fomentar un ambiente económico más favorable. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad en el futuro. Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.