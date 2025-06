Riesgos, desafíos y oportunidades para las empresas, tras el fin del cepo

El levantamiento del cepo cambiario para los ciudadanos -personas físicas-, oficializado mediante la Comunicación "A" 8226 del Banco Central y vigente desde el pasado 14 de abril, marca un hito esperado en el ecosistema económico argentino. Esto implica que después de seis años, los ciudadanos pueden comprar dólaresen el sistema financiero, sin el límite de u$s 200. Sin embargo, las restricciones continúan para las personas jurídicas (empresas).

En este sentido, lejos de tratarse de una liberación absoluta, la medida impone un nuevo marco con oportunidades, pero también desafíos significativos para los empresarios. En primer lugar, es importante destacar ciertos cambios operativos que deben tener en cuenta las organizaciones. Por ejemplo, las nuevas importaciones oficializadas desde el 14/04 pueden acceder de inmediato al Mercado Libre de Cambios (MLC), aunque las anteriores continúan sujetas al ya conocido plazo de 30 días. Además, se amplían las facilidades para pagos a la vista para MiPyMEs y anticipos para bienes de capital no suntuarios, con límites vinculados al valor FOB.

También se flexibiliza el acceso a divisas para el pago de servicios contratados a partir de la fecha mencionada, con particularidades según el tipo de vínculo con el proveedor: se permite el pago inmediato a terceros no vinculados y fletes desde el arribo de la mercadería, mientras que el plazo mínimo con empresas vinculadas se reduce de 180 a 90 días. A su vez, desaparece el límite a la formación de activos externos para operaciones de importación de energía o combustibles, y las transacciones mayores a u$s 100.000 siguen siendo informadas con al menos 48 horas de antelación.

Ahora bien, ¿qué significa esto en términos reales para el mundo empresario? ¿Esto favorece o perjudica a las compañías? Me atrevería a decir que ni una ni la otra, solo que es fundamental conocer las nuevas reglas del juego y adaptarse rápidamente a ellas de manera inteligente, ya que la letra chica de las nuevas condiciones expone un contexto mucho menos previsible que el anterior.

Durante meses, el crawling peg del 1% mensual brindaba cierto grado de certidumbre que hoy se desvanece en un entorno intervenido pero incierto. Esta situación complejiza decisiones estratégicas como la planificación de inversiones, la expansión empresarial o la fijación de precios de exportación. Además, la eliminación del "dólar blend" afecta directamente a las empresas con una operatoria continua en comercio exterior, que ahora deben enfrentar un tipo de cambio menos favorable, erosionando márgenes y competitividad.

El levantamiento del cepo no es el punto final de una etapa, sino el comienzo de otra más compleja. Comprender este nuevo paradigma será clave para no perder el equilibrio en un terreno todavía inestable. En este marco, recomendamos cautela, no tomar decisiones impulsivas ni apresuradas, sino hacer un análisis riguroso y una planificación estratégica.

En este nuevo escenario, las empresas que sobrevivan no serán necesariamente las más grandes, ni las más rentables. Hoy, más que nunca, necesitan un socio estratégico que entienda su negocio, las particularidades de su industria y su cadena de valor. Porque navegar un entorno volátil exige más que liquidez: requiere visión, conocimiento sectorial y capacidad de anticiparse. Un aliado financiero que camine a la par, que ofrezca soluciones a medida y acompañe con perspectiva de largo plazo, puede marcar la diferencia entre adaptarse con éxito o quedar rezagado. Elegir bien con quién transitar el cambio es tan importante como el cambio mismo.