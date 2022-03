Retenciones: insistir en lo que está mal y solo atrasa

Es llamativo ver como en la Argentina asistimos en forma permanente a la visualización de acciones y decisiones repetidas en otros años . Algunas de ellas ratificadas en forma permanente, y que lo único que hacen es atrasar, sembrar desconfianza, incertidumbre, y fundamentalmente ningún beneficio final para nadie, más que para el estado y el gobierno, que le habla a la sociedad diciéndole que "le saca a los que más tienen, para darle a los que menos tienen".

Una especie de Robin Hood de esta época, que ya nadie cree que existe ni debe existir, salvo en los países que tienen gobiernos populistas que fracasan sistemáticamente, y empobrecen también a todos, inclusive a los que menos tienen o peor la pasan.

Desde el fin del año pasado (2021) se venció el DNU que habilitaba al gobierno a cobrar derechos de exportación y/o retenciones -cabe aclarar la diferencia entre derechos de exportación que son impuestos distorsivos que se cobran y no se devuelven, y retenciones son impuestos distorsivos que se busca devolver de alguna manera a los productores y nunca se lograr implementar de manera correcta y a tiempo- a los productores, algo que para continuar debería pasar por el congreso y hasta ahora no ocurre.

Hay amparos ya en la justicia por lo que pasa "desde Enero hasta ahora..." y la ilegalidad de cualquier posible cobro de retenciones sin el soporte de una ley. Y en el medio de todo esto, aparecen los fideicomisos para trigo y maíz -que si se analizan profundamente hay algún punto más de retenciones encubiertas- y lo de este fin de semana con lo que podría decirse "bingo", con el cierre de las exportaciones de aceite y harina de soja, con el fin de subir las retenciones de esos subproductos de 31 a 33%.

Inflación: la guerra contra precios y "especuladores" arranca el viernes tras un 4,7% en febrero



Lo cierto es que durante los últimos 15-20 días funcionarios del gobierno negaron (mintieron) sistemáticamente que se iban a cerrar exportaciones y mucho menos que se iban a subir retenciones. Mintieron. La excusa es que "a los productores no se les sube ninguna retención, ni le afecta en forma directa esta medida". Mentira.

Todo lo que pase en algún lugar de la cadena siempre, siempre termina pagándolo el productor, y el primer y más perjudicado con la existencia y aumento de este tipo de impuestos distorsivos como los derechos de exportación y retenciones es el productor argentino. De los 50 países que generan el 95% de las exportaciones mundiales, solo 5 imponen tributos a exportaciones y uno es Argentina.

Nuestro país tiene la necesidad - y lo puede hacer - de exportar más del doble de lo que exportar en la actualidad. Y es mentira (literal como dirían los jóvenes) que hay que frenar, parar, cortar las exportaciones para "controlar los precios y el mercado interno de muchos productos alimenticios", todo lo contrario.

Todos los controles de precios fracasan, acá en nuestro país, y en cualquiera. No sirven, atrasan, no garantizan que "la mesa de los argentinos esté bien completa de alimentos", no es así, no es verdad. No hay que mentirle a la gente. Todo lo contrario.

La tentación de subir retenciones: los millones extras que podría sumar el Gobierno



Hay que hacer esfuerzos de verdad -todos- para contarle y mostrarle a la gente todos los beneficios que la agroindustria y todas sus producciones le dan día a día a "esa mesa de los argentinos", además de generar inversiones - si el gobierno brindara seguridad jurídica, reglas claras, reformas impositivas, créditos y financiamiento, algo que no pasa -, empleo directo e indirecto en cada localidad, pueblo, provincia de nuestro querido país.

El "campo" da presente, futuro, y sobre todo progreso y esto SI es verdad. No todos los relatos de restricciones, impuestos que no sirven para nada. Con esta medida errónea de este fin de semana, el gobierno se "asegura" unos USD 400 millones.

Ahora bien, si se comenzaran a eliminar las retenciones de apoco se aumentaría las producciones y seguramente ingresarían al país en concepto de ventas de productos más de nuevos USD 12.000 millones. ¿No es mejor eso? ¿No es mejor motivar que restringir?

¿No es mejor que como están haciendo países vecinos a nosotros, ante la necesidad que tiene el mundo de alimentos (más aún luego de esta desgraciada guerra entre Rusia y Ucrania) vayamos a "ofrecer" nuestros alimentos primarios y de valor al mundo? ¿No debería el gobierno estar trabajando en eso ahora, en lugar de buscar sacarle más plata a la agroindustria y en especial a los productores? ¿Tan difícil es pensar y hacer algo bueno de verdad?

Guerra contra la inflación: está listo el decreto para subir retenciones el viernes



Obviamente no hay plan de gobierno y menos económico, y lo más fácil es "manotear" a lo que puede sacársele más rápido. Eso está mal, antes, ahora y siempre. Eso no sirve, a nadie, ni en el corto, medio, o largo plazo. Aburre hablar de lo mismo muchas veces, muchos años, y más aún mirar cómo se reiteran errores del pasado que se sabe que nada bueno traen.

Este deporte en Argentina lamentablemente, y más aún con estos gobiernos con tendencia populista, se reiteran. Como argentino me resisto a ver pasar siempre las oportunidades y no aprovecharlas. Con los altos precios de los granos, más las posibilidades de exportar carnes, frutas, verduras, alimentos de valor, proteínas vegetales, energías renovables, etc.

Argentina solamente debería poner foco en no trabar a las producciones con medidas restrictivas, y mirar lo que el mundo quiere y necesita. Sin ideologías, ni razonamientos políticos chiquitos, débiles y sin proyección que estamos acostumbrados a ver y observar en estos tiempos. Señores del gobierno, dejen de elegir al campo como el que pague la fiesta de la ineficiencia de las malas políticas.

Todo lo contrario. Generen confianza. No sé si están a tiempo ya, después de tantas mentiras. Pero inténtenlo. Seguramente la buena fe de este sector como siempre, les va a responder bien, aunque todo tiene un límite.