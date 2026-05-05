Cada vez hay más marcas de zapatillas que ofrece promociones y precios accesibles. Entre ellas, los outlets ganan protagonismo con promociones agresivas como descuentos directos y hasta ofertas 2x1. Uno de los locales que más despertó interés en los últimos días es el de un outlet ubicado en zona norte del conurbano bonaerense, que ofrece zapatillas desde $ 20.000 y promociones en primeras marcas. El punto de venta pertenece a la cadena Stock Center, que comercializa productos deportivos con rebajas sobre precios de lista. El local está ubicado en Vicente López y recibe una alta demanda de clientes que buscan ahorrar en indumentaria y calzado, especialmente durante fines de semana. Las promociones 2x1 no aplican a todos los productos, sino a selecciones específicas dentro del local. Este tipo de beneficio se volvió cada vez más frecuente en el mercado para incentivar el consumo. En otros outlets y locales deportivos del país también se replican estas estrategias, con marcas como Nike, Adidas, Puma o Topper incluidas en promociones similares.