Recaudaciones, Milei-Macri vs. Riquelme y otras urgencias

Entre 2021 y 2024, gracias a los éxitos de la Selección, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) recaudó unos u$s 86 millones en premios, más unos u$s 7 millones por cada amistoso y otros u$s 80 millones por acuerdos de marketing publicitario.

Este panorama contrasta con el plano local, con torneos supernumerarios (28 + 2 ¿?) y obsoletos. Con balances en rojo y sin capital para renovar o ampliar infraestructura (estadios y sus accesos, palcos y plateas vip, servicios de hospitalidad y usos múltiples), los clubes todavía miran para otro lado, alejados de las cifras multimillonarias que circulan por ligas más evolucionadas.

Una cúpula de dirigentes permanece apoltronada y se resiste al cambio -léase, apertura a las sociedades anónimas deportivas (SAD)- una opción para atraer inversores que promueve el Gobierno.

Tabla histórica de entradas vendidas

Un estudio realizado por Revisionismo Histórico estableció un ranking de los 10 clubes más taquilleros entre 1917 y 2017. Boca Juniors es que más veces se ubicó 1ro. en campeonatos de AFA (54). Le siguen River Plate (43), Racing (14), San Lorenzo (7) e Independiente (5).

Boca es que más veces superó las 800 mil entradas vendidas en una temporada. En tanto, River el único club en traspasar el millón: Metropolitano 1975 (1.055.515). San Lorenzo de Almagro registra el mejor promedio en segunda división (1982, 18810 en 42 partidos) superando a Racing Club (1984/1985) y River Plate (2011).

Boca Juniors 15.610 River Plate 14.675 Racing Club 10.518 San Lorenzo de Almagro 10.449 Independiente 10.055 Rosario Central 6754 Newell's Old Boys 6633 Huracán 6620 Vélez Sarsfield 6418 Estudiantes (LP) 5985

Top 10 de convocatoria 2023

River Plate: 83.912 Boca Juniors: 44.957 Talleres de Córdoba: 35.000 Newell's Old Boys: 35.000 Rosario Central: 34.586 Belgrano de Córdoba: 34.000 Racing Club: 25.473 Independiente: 25.000 Huracán: 22.000 San Lorenzo: 21.577

La otra cara de la moneda, el campeonato brasileño

El Campeonato Brasileño de Serie A, conocido como "Brasileirão", es la máxima categoría, con 20 equipos en competencia desde 2006.

Según la consultora Sports Value, durante la temporada 2022-2023 se facturaron en la liga brasileña u$s 1831 millones (28,2% más que la anterior).

A pesar de este signo de reactivación, dicho monto ocupa el último lugar en el Top 5 de las últimas 10 temporadas (en millones de dólares): 1) 2012-2013: u$s 2430 2) 2011-2012 u$s 2190 3) 2013-2014 u$s 2010 4) 2010-2011 u$s 1980 5) 2022-2023 u$s 1831.

Flamengo, Corinthians y Palmeiras son los clubes con mayores ingresos en las temporadas 2021-2022 y 2022-2023. Tasa de crecimiento (%) en inversiones entre temporadas: 1) Vasco da Gama: de u$s 26 a u$s 74 millones (184,6%). 2) Botafogo: de u$s 29 a u$s 79 millones (172,4%). 3) Bahía: de u$s 19 a u$s 36 millones (89,4%).

Para 2025, se proyectan más millones por derechos de TV bajo el eslogan "la Premier League de Sudamérica". En 2021, el expresidente Jair Bolsonaro promulgó la ley de las SAF (Sociedades Anónimas de Fútbol). Siete de los veinte equipos del "Brasileirão" son SAF.

Top 10 de los clubes de Brasil que más recaudan

Flamengo: u$s 269 millones Corinthians: u$s 183 millones Palmeiras: u$s 177,6 millones San Pablo: u$s 133 millones Athletico Paranaense: u$s 99,8 millones Red Bull Bragantino: u$s 95,4 millones Fluminense: u$s 93,9 millones Gremio: u$s 91,2 millones Atlético Mineiro: u$s 85,8 millones Santos: u$s 82,9 millones

Macri vs. Riquelme tras la derrota de Boca ante River

Un tempranero gol de potrero selló la victoria del equipo del DT Marcelo Gallardo en la mismísima Bombonera. Mientras el clásico rival celebraba el triunfo, se sucedieron reacciones inmediatas de los hinchas boquenses -dentro y fuera del estadio-.

"Me duele, no puedo creer en lo que han transformado a Boca. Y esta situación va mucho más allá de lo que pasa dentro de la cancha", posteó Mauricio Macri en X. Andres Ibarra, excandidato a la presidencia de Boca se expresó en redes sociales: "Lo de ayer (sábado) fue un claro ejemplo de lo que les anticipamos: falta de gestión y total improvisación por parte de Riquelme al frente de nuestro querido Boca: fútbol profesional sin resultados y sin rumbo, socios afuera, colados por todos lados, entradas para los amigos, comportamiento inapropiado de los jugadores con sus hinchas".

Javier Milei también criticó a Juan Román Riquelme: "No hay tal cosa como un almuerzo gratis. En la economía, como en la vida misma, podés hacer todo lo que quieras, lo que no puedes es evitar pagar los costos".

El actual presidente del Xeneize, acaba de ser ungido como "el primero" de los seis "vicepresidentes" de la lista única ya consagrada por AFA (aunque "compromisos personales" le impidieron posar para la foto grupal).

Una AFA que adelanta sus tiempos

El próximo 17 de octubre (Día de la Lealtad Peronista) se realizará la asamblea general ordinaria que proclamará a las nuevas autoridades.

"Esta lista está conformada por los mejores dirigentes del fútbol argentino. Los nuevos integrantes tienen un gran compromiso de trabajo para que tengamos un fútbol mejor. El agradecimiento es total", así lo anunció Claudio "Chiqui" Tapia, quien extenderá su presidencia por otros cuatro años hasta 2028.

Según fuentes consultadas por La Nación: "El 17 de octubre es el día de nosotros, los justicialistas, y era una buena fecha. No las adelantamos (elecciones). Estamos ordenando los mandatos, porque desde marzo de 2017 -fecha en la que asumió Tapia su primera gestión- está desfasado", explicaron desde la casa mayor del fútbol.

Tras el bochornoso empate "38 a 38" (Luis Segura y Marcelo Tinelli-3 de diciembre de 2015) según los votos mal contados de 75 asambleístas, las elecciones volvieron a ser simples actos de aclamación unánime y a mano alzada, siguiendo los usos y costumbres de Don Julio H. Grondona, quien gobernó durante 35 años hasta su fallecimiento en 2014.

Una reunión a favor de las SAD

Javier Milei convocó a Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, quien tras la eliminación de la Copa Argentina, lanzó duras críticas contra las máximas autoridades de AFA.

Un comunicado dado por la Oficina de Presidencia resume: "La convocatoria del Presidente de la Nación se produjo luego de la conferencia de prensa del dirigente del pasado lunes, en donde se planteó la manera de fortalecer a los clubes argentinos. El Presidente Javier Milei expresó que todos los actores involucrados tienen que lograr que la competencia argentina de fútbol esté a la altura de las mejores ligas del mundo como Inglaterra, Francia, España, Italia y Alemania que es en donde se desempeñan los jugadores campeones del mundo y bicampeones de América".

Y agrega: "Por su parte, el Presidente Andrés Fassi señaló que independientemente de los formatos jurídicos, la clave está en los modelos de gestión que permitan hacer clubes fuertes con visión de crecimiento deportivo y desarrollo social".

Las otras urgencias

Días atrás, el Juzgado Federal de Mercedes dictó otra medida cautelar, ahora contra la reglamentación del DNU 70/23 (Decreto 730/24) que impone el plazo de 1 año (a contar desde su publicación:14/08/24) para adecuar los estatutos, prescribiéndose que las asociaciones, federaciones y confederaciones deportivas "no podrán impedir, dificultar, privar o menoscabar cualquier derecho a una organización deportiva, incluyendo su derecho de afiliación a una confederación, federación, asociación, liga o unión, con fundamento en su forma jurídica" siempre que fuese admitida por la Ley del Deporte (N°20.655 y sus modificatorias).

Desde la AFA sostienen que se trata de una clara injerencia del Poder Ejecutivo Nacional y que ello podría derivar en severas sanciones por parte de CONMEBOL y FIFA. No obstante, este argumento ya utilizado en el pasado, va a contramano tanto de los cuantiosos intereses en juego como de la historia.

En 1926, el Presidente Marcelo T. de Alvear, fue el primero en intervenir las dos federaciones nacionales de fútbol escindidas desde 1919, con el fin de unificarlas.

Otros presidentes siguieron esa línea hasta convertirla en non sancta costumbre. Agustín P. Justo designó como mandamás de AFA a su yerno Eduardo Sanchez Terrero (1937-1938); Ramón A. Castillo nombró a su hijo Ramón (1941-1943) y en 1974, Juan Domingo Perón designó a su escribano personal, Fernando Mitjans.

Esta batalla cultural, económica y legal podría prolongarse por años hasta que nuestra Corte Suprema dicte una sentencia (salvo que la FIFA intervenga -en el corto plazo- para el control de daños).

A esta altura del debate, vale citar al legendario entrenador escocés William "Bill" Shankly (1913-1981), multicampeón con el Liverpool FC, quien con énfasis solía decir: "El fútbol no es cuestión de vida o muerte ... es mucho más que eso".