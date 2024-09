Tras la derrota de Boca ante River, Macri destrozó a Riquelme: "Me duele, no puedo creer que..."

Luego de la dura derrota de Boca ante River en el Superclásico, Mauricio Macri destrozó en redes sociales al presidente del club xeneize, Juan Román Riquelme.

"Me duele, no puedo creer en lo que han transformado a Boca", afirmó Macri citando un tuit de Andrés Ibarra, a quien acompañó en la fórmula presidencial durante el último proceso electoral en la institución de la Ribera.

En este sentido, el también expresidente de Boca agregó: "Y esta situación va mucho más allá de lo que pasa dentro de la cancha".

La publicación de Macri fue en respaldo a un mensaje de Ibarra, que también a través de la red social X (ex Twitter) se mostró indignado por la situación del club y la derrota en el Superclásico.

"Lo de ayer fue un claro ejemplo de lo que les anticipamos : falta de gestión y total improvisación por parte de Riquelme al frente de nuestro querido Boca: fútbol profesional sin resultados y sin rumbo, socios afuera, colados por todos lados, entradas para los amigos", enfatizó Ibarra.

Y agregó que además hubo un "comportamiento inapropiado de los jugadores con sus hinchas. Y una autocracia y soberbia sin límites!!! Esto no es el Boca grande que queremos para los socios y sus hinchas. Esto es una vergüenza desde hace tiempo".

El dardo de Milei contra Riquelme por la derrota de Boca ante River

Javier Milei también apuntó contra Juan Román Riquelme tras la derrota de Boca en el superclásico. El Presidente usó sus redes sociales para criticar el liderazgo de exfutbolista a quien ya fustigó en las últimas elecciones del club cuando votó a favor de Mauricio Macri.

"No hay tal cosa como un almuerzo gratis. En la economía, como en la vida misma, podés hacer todo lo que quieras, lo que no puedes es evitar pagar los costos", expresó en su cuenta de X.

La frase es una variación de otra muy popular entre los economistas ortodoxos acerca de que "no hay almuerzos gratis" (There is no such thing as a free lunch) y de hecho adoptada como un título de un libro de ensayos sobre política pública por Milton Friedman, el padre de la llamada "Escuela de Chicago" y uno de los economistas más admirados por Milei.