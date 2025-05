Mundial de Clubes: Boca Juniors en modo Riquelme

Tras la eliminación de Boca Juniors en 4tos. de final del Torneo Apertura, a manos de Independiente de Avellaneda (0-1), "La Bombonera" volvió a tronar. Apenas consumada la derrota, los socios hicieron catarsis con una catarata de silbidos, insultos y gritos que bajaban desde lo más alto: "¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo; la Comisión, la Comisión, se va a la p... que los parió".

En esos minutos de furia, desde un sector de plateas y por primera vez en el "ciclo Riquelme", se escucharon insultos al presidente, tantas veces coreado y ovacionado cuando brillaba como futbolista.

Hace una semana, en Paraguay, donde viajó para participar del "Torneo de Leyendas" durante el 75°Congreso de la FIFA, Román les envió un mensaje a los hinchas "bosteros": "Los quiero mucho, que disfruten mucho (en alusión al Mundial de Clubes). Vamos a estar bien, que no se dejen llenar la cabeza, nada más".

VOCES QUE CRITICAN AL MANDAMÁS DE BOCA

En medio de las críticas sobre el modelo personalista de conducción que ejerce Román (junto a su hermano Cristian), no sólo los hinchas del Xeneize se hacen escuchar. Mauricio Macri (expresidente de la Nación), en su último raid de entrevistas previo a las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, aprovechó para expresarse sobre la actualidad boquense: "Hoy voy por la calle y de lo que más me hablan, obviamente, es del Club Atlético Boca Juniors (bajo su presidencia entre 1995 y 2008). Boca es el club más importante de la argentina for ever. ¿Y qué pasó? En cinco o seis años de este hombre [Riquelme], nos destruyó".

Y apuntó: "Hace una década me dedicaba a publicar esos afiches en la vía pública cada vez que les ganábamos [a River], algo que inventamos en esa época. Y ahora pasa que los tipos se nos ríen en la cara y nos dicen: 'Que Riquelme se quede 20 años más".

Por su parte, el exfutbolista y dirigente del Pro (partido fundado por Macri), Carlos Mac Allister, en diálogo con el programa La Oral Deportiva opinó: "Creo que Boca ha vendido todas las joyas y se ha quedado con jugadores grandes. Me parece que Riquelme fue sin duda el mejor jugador de la historia de Boca, pero desde 1992 para acá, ha resultado ser el peor presidente". Y agregó: "Se vendieron los mejores jugadores, de 20 o 21 años que le podían dar un montón a la institución, pero se fueron con 10 o 15 partidos en primera. Eso fue muy malo para el club. Los presidentes que entienden de dirigencia no suben a los micros. Las cosas se hablan antes o después".

En tanto, el colombiano Fabián Vargas, (excampeón del mundo con Boca en 2004 y actual panelista de ESPN Colombia) señaló: "Es normal que el hincha se canse y se queje porque tiene ilusión y después no se cumple el objetivo. Primero con las decisiones deportivas y el cuerpo técnico, y después la parte dirigencial, eso lo ha tocado a Román. Hay que analizar muy bien las decisiones que se vienen de acá en adelante para saber qué está pasando. Lo más importante es que corrijan, porque si van a seguir haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo".

LA MIRADA DE LOS SOCIOS

Algunos memoriosos fanáticos del Xeneize, le recriminan a Román varios puntos incumplidos de su campaña electoral, entre ellos:

La exigua capacidad del estadio : 57.200 espectadores sobre un universo de más de 350.000 socios entre vitalicios, menores, activos y adherentes.

: 57.200 espectadores sobre un universo de más de entre vitalicios, menores, activos y adherentes. Un gran número de adherentes no pueden acceder a los partidos : el Club debía incorporar 5000 adherentes por año a la categoría de activos, por riguroso orden de ingreso.

: el Club debía incorporar a la categoría de activos, por riguroso orden de ingreso. Se denuncia discriminación dado que ese sistema hoy se aplica salteando el orden establecido, bajo sospecha que son elegidos "a dedo" entre el grupo de seguidores, amigos y simpatizantes del presidente.

dado que ese sistema hoy se aplica salteando el orden establecido, bajo sospecha que son elegidos entre el grupo de seguidores, amigos y simpatizantes del presidente. La Bombonera ha quedado obsoleta (baños sin agua o inundados; estacionamiento entre las vías del ferrocarril): ello impide que las nuevas generaciones concurran a ver a su equipo, contribuyendo a la migración de niños y jóvenes hacia otros clubes .

(baños sin agua o inundados; estacionamiento entre las vías del ferrocarril): ello impide que las a ver a su equipo, contribuyendo a la . La promesa incumplida de ampliar el estadio: "Después de ganar las elecciones voy a golpear la puerta de cada uno de los vecinos que tenemos (calle Del Valle Ibarlucea). Ojalá que me atiendan, que me dejen tomar mate con ellos. Les voy a preguntar a cada uno si están dispuestos a vender su casa. Si todos están de acuerdo, agrandaremos la Bombonera. Vamos a hacer un estadio nuevo en el mismo lugar donde está porque esa es nuestra historia" (Román dixit 2023).

A los socios más veteranos les preocupa el futuro y miran con recelo el espejo de River Plate, cuando en 2011, bajo la presidencia de Daniel Passarella (ídolo multicampeón con la banda roja), tras una gestión pésima en lo institucional y deportivo, descendió a la divisional "B", por primera vez en su historia.

IDAS Y VUELTAS CON EL DT

El pasado 27 de abril, tras la derrota frente a River en el estadio Monumental (2-1), Román y el Consejo de Fútbol decidieron cesantear al DT Fernando Gago por causa de los malos resultados. "Hemos tomado una decisión y es que hasta acá ha llegado Fernando Gago y su cuerpo técnico con la institución. No ha sido fácil porque es un hombre de la casa. Pero para eso estamos, para tomar decisiones", explicó Mauricio "Chicho" Serna.

El vínculo contractual con Gago todavía no está resuelto (vencía en diciembre 2026), dado que éste le reclama a Boca el pago que debió afrontar para desvincularse de Chivas de Guadalajara (unos U$S 1.5 millones de dólares), por la cláusula de rescisión que había pactado con el club mexicano. Según el convenio colectivo de trabajo aplicable (ATFA-AFA): "El club que no abone la totalidad de los emolumentos adeudados al director técnico con motivo de la rescisión anticipada no podrá contratar y/o registrar nuevo contrato con otro director técnico para cumplir la misma función".

En las próximas horas -una vez firmada la desvinculación con Gago a contrarreloj- se anunciará al nuevo DT y el elegido (todo así parece indicarlo) será Miguel Angel Russo, considerado un "hombre de la casa" por Román y sus asesores. Del 1° al 10 de junio se abre el "período de pases excepcional" autorizado por la FIFA para los refuerzos previos al Mundial de Clubes en EE.UU. (14/6 al 13/25).

EL MENSAJE DEL "ETERNAUTA"

La serie de Netflix, con el rol protagónico de Ricardo Darín, viene batiendo récords a nivel global. La más vista de habla no inglesa y la más comentada del streaming con un total de 24,4 millones de interacciones, superando a la británica "Adolescencia" con 15,9 millones (fuente Kantar IBOPE Media).

Esta trama de ciencia ficción plantea como opción para salvarse de la nieve tóxica y de los ataques extraterrestres, la construcción del héroe colectivo y solidario, en reemplazo de la figura del héroe individual.